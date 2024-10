“Sopravvivere nell’era dell’Intelligenza Artificiale”: il nuovo libro de L’Indipendente

Dalla sua fulminea ascesa, la questione dell’intelligenza artificiale è diventata centrale nel dibattito pubblico. Tuttavia, affidandosi alle narrazioni mainstream, è difficile coglierne l’essenza senza incorrere in visioni distorte e semplicistiche. Molte letture sono acriticamente entusiastiche e rassicuranti, altre distopiche fino a paventare scenari apocalittici. Ma, innanzitutto, cosa si intende precisamente quando si parla di intelligenza artificiale? Quali sono e quali potrebbero essere i suoi effetti reali sulla nostra vita quotidiana, sull’informazione, sulla società e sul mondo del lavoro? Domande centrali alle quali rispondiamo in “Sopravvivere nell’era dell’intelligenza artificiale“, il nuovo libro de L’Indipendente: 230 pagine di analisi, prospettive e infografiche, scritte da 23 diversi collaboratori selezionati tra i maggiori esperti in materia. Una guida approfondita, basata su fonti verificate e, allo stesso tempo, redatta in modo semplice per essere comprensibile da tutti.

L’opera è una guida essenziale che esplora in profondità l’impatto delle tecnologie IA sulla nostra società, rivelando il dietro le quinte di un mondo in costante trasformazione. Un libro che affronta le grandi domande che tutti ci poniamo su una tecnologia che, piaccia o meno, è già tra noi e che è essenziale imparare a conoscere, per adoperarla in modo cosciente o per difendersene.

Dall’uso delle intelligenze artificiali come strumento di controllo sociale alle ripercussioni sulla geopolitica e sui conflitti armati, fino all’analisi dell’impatto futuro sul mondo del lavoro, sull’informazione e sulla società nel suo complesso, Sopravvivere nell’era dell’Intelligenza Artificiale è un testo pensato per chi desidera comprendere meglio le sfide e le opportunità delle IA. Senza offrire risposte semplicistiche, ma stimolando una riflessione critica sulla direzione del nostro futuro tecnologico.

“Sopravvivere nell’era dell’Intelligenza Artificiale” è la seconda uscita nella nostra collana di libri intitolata “Oltre le apparenze”, curata direttamente dalla redazione giornalistica de L’Indipendente. Un progetto editoriale nato con l’obiettivo di spiegare in modo approfondito e accurato alcune delle questioni più rilevanti e divisive dell’attualità. Nella convinzione che questo impegno possa contribuire a quello che consideriamo il primo dovere del giornalismo: costruire una corretta conoscenza tra i cittadini. Il libro “Sopravvivere nell’era dell’Intelligenza Artificiale” è acquistabile al costo di 18 euro (spese di spedizione incluse) sul nostro negozio online: disponibile a questo link.