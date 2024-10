Cina: il governo di Pechino si congratula con il nuovo capo esecutivo di Macao

Il governo centrale cinese si congratula con Sam Hou Fai, eletto sesto capo esecutivo designato della Regione Amministrativa Speciale di Macao, sottolineando l’importanza dell’elezione per il principio “un paese, due sistemi” e il futuro sviluppo della regione. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

L’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato della Cina si è congratulato con Sam Hou Fai per essere stato eletto a grande maggioranza come sesto capo esecutivo designato della Regione Amministrativa Speciale (RAS) di Macao, domenica.

La conclusione dell’elezione è stata definita “significativa” per l’attuazione del principio dei “patrioti che amministrano Macao” e per il progresso della pratica di successo del “un paese, due sistemi” con caratteristiche specifiche di Macao, ha dichiarato l’ufficio in un articolo pubblicato sul proprio sito web.

Svoltasi in prossimità del 25° anniversario del ritorno di Macao alla madrepatria, l’elezione ha pienamente riflesso il sostegno incondizionato della società di Macao al principio di “un paese, due sistemi” e la forte fiducia nel percorso di sviluppo della RAS di Macao negli ultimi 25 anni, ha affermato l’articolo.

Essa ha inoltre dimostrato il riconoscimento diffuso da parte della società di Macao nei confronti di Sam e le alte aspettative per il futuro sviluppo di Macao sotto la guida del nuovo capo esecutivo, ha aggiunto.

L’articolo ha sottolineato che Sam ha ottenuto un ampio sostegno pubblico per il suo profondo affetto e senso di responsabilità verso Macao e il paese, la disponibilità a collaborare con vari gruppi e settori sociali e l’impegno a promuovere lo sviluppo socioeconomico e migliorare il benessere dei residenti di Macao.

Sam, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di presidente della Corte di Appello Finale di Macao, ha gestito numerosi casi importanti e ha salvaguardato in modo efficace la sicurezza nazionale e l’ordine costituzionale della RAS di Macao, si legge nell’articolo.

La società di Macao ha fiducia in Sam per salvaguardare sia gli interessi generali del Paese che quelli fondamentali di Macao, e per garantire la pratica stabile e sostenuta del “un paese, due sistemi” con caratteristiche di Macao, ha aggiunto.

L’articolo ha inoltre affermato che Sam dimostra la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti e cercare trasformazioni, nonché la volontà di cogliere le opportunità e perseguire le riforme.

Si prevede che il nuovo capo esecutivo designato unisca e guidi la società di Macao per creare un futuro migliore e contribuire in modo significativo alla costruzione di una Cina più forte e al raggiungimento del ringiovanimento nazionale attraverso la modernizzazione cinese, ha dichiarato l’ufficio nell’articolo.

Sam, che ha annunciato la sua candidatura il 28 agosto, ha vinto le elezioni domenica con 394 voti a favore su 398 voti validi.

