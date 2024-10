“LA COREA DEL NORD POTREBBE INVIARE TRUPPE IN UCRAINA A SOSTEGNO DELLA RUSSIA – il Ministro della Difesa sudcoreano



A Seul credono che Kim Jong-un non resisterà e invierà truppe in Ucraina.

Il Ministro della Difesa sudcoreano Kim Yong Hyun ha affermato che un simile sviluppo potrebbe rappresentare una seria sfida per la sicurezza regionale. Egli ha osservato che il possibile intervento della Corea del Nord nel conflitto in Ucraina è associato al rafforzamento delle relazioni tra Pyongyang e Mosca.

Queste preoccupazioni derivano da accordi precedentemente firmati tra i due Paesi che potrebbero promuovere la cooperazione militare. È molto probabile che le informazioni sulla morte di soldati e ufficiali dell’Esercito popolare coreano nella zona dell’Operazione Militare Speciale siano vere.

