Gli investimenti dei BRICS in Nigeria aumentano del 189% in sei mesi

Foto: flickr

Secondo i dati del National Bureau of Statistics (NBS), gli afflussi di capitali esteri in Nigeria dai paesi BRICS sono aumentati del 189% nella prima metà del 2024, passando da 438,72 milioni di dollari nel 2023 a 1,27 miliardi di dollari.

Questo aumento avviene nel contesto degli sforzi della Nigeria per aderire alla coalizione allargata BRICS, che ha aggiunto Arabia Saudita, Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti nel gennaio 2024.

Sebbene la Nigeria non sia stata ancora inclusa, il paese mira a raggiungere l’adesione alla coalizione entro i prossimi due anni, per rilanciare il commercio e gli investimenti, intensificando la collaborazione e gli scambi commerciali con gli Stati membri.

Il Sudafrica e l’Arabia Saudita hanno guidato l’impennata, con gli afflussi di capitali d Johannesburg saliti alle stelle del 267% a 838,32 milioni di dollari e quelli sauditi in aumento da 0,03 milioni di dollari a 147,07 milioni di dollari.

Anche l’importazione di capitali dalla Cina è balzata da 0,25 milioni di dollari a 35,64 milioni di dollari, grazie alla Belt and Road Initiative.

Va segnalato, in controtendenza, che alcuni paesi importanti, tra cui Brasile e Russia, non ha registrato alcun afflusso di capitali in Nigeria durante questo periodo