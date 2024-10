Li Qiang: “La Cina promuoverà una cooperazione di alta qualità e di alto livello con il Vietnam”

La Cina e il Vietnam rafforzano la loro cooperazione strategica, puntando su scambi economici, infrastrutture e stabilità regionale. In occasione della sua visita a Hà Nội, il Premier cinese Li Qiang e il Presidente vietnamita Tô Lâm ribadiscono l’impegno per una partnership di alto livello. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Il Premier cinese Li Qiang ha dichiarato sabato che la Cina è pronta a promuovere una cooperazione di alta qualità e di alto livello in vari settori con il Vietnam.

La Cina è disposta a continuare a far crescere la quota della cooperazione economica e commerciale con il Vietnam, ha affermato Li durante l’incontro con Tô Lâm, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam e Presidente vietnamita.

Li ha trasmesso i cordiali saluti di Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente cinese, a Tô Lâm, affermando che ad agosto di quest’anno i massimi leader dei due partiti e paesi si sono incontrati a Pechino e hanno elaborato un piano strategico per promuovere la costruzione di una comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso, tracciando la rotta per lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Il Premier ha detto che la Cina è disposta a lavorare con il Vietnam per attuare il consenso importante raggiunto dai massimi leader dei due partiti e paesi, portare avanti l’amicizia tradizionale, rafforzare gli scambi di alto livello, migliorare la comunicazione strategica, approfondire la solidarietà e il coordinamento, e promuovere fermamente la costruzione di una comunità Cina-Vietnam con un futuro condiviso di rilevanza strategica.

Li ha sottolineato che la Cina è pronta a consolidare i sei obiettivi principali: una maggiore fiducia politica reciproca, una cooperazione sulla sicurezza più concreta, una cooperazione pratica più profonda, una base popolare più solida, un coordinamento multilaterale più stretto e una gestione più appropriata delle differenze.

Si spera che le due parti promuovano simultaneamente la “connettività fisica” delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali e la “connettività digitale” delle dogane intelligenti, per fornire un solido supporto al miglioramento della facilitazione del commercio e degli investimenti e garantire la stabilità e il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento, ha detto Li.

Il Premier ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con il Vietnam per studiare attivamente la costruzione pilota di zone di cooperazione economica transfrontaliera, ampliare la cooperazione in settori emergenti come la tecnologia dell’informazione, le nuove energie, l’economia digitale e i minerali importanti, e approfondire gli scambi culturali.

La Cina è pronta a realizzare la cooperazione nell’ambito delle tre principali iniziative globali, promuovere congiuntamente la costruzione di un mondo multipolare uguale e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva, e mantenere e promuovere la prosperità e la tranquillità in Asia, ha aggiunto Li.

Da parte sua, Tô Lâm ha chiesto a Li di trasmettere i suoi sinceri saluti a Xi, e ha lo calorosamente congratulato per il 75º anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.

Ha detto che il partito e il governo del Vietnam hanno sempre attribuito grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina e hanno sempre considerato le relazioni con la Cina come una scelta strategica e una priorità assoluta nella politica estera del Vietnam.

La parte vietnamita seguirà fermamente il percorso stabilito congiuntamente dai massimi leader dei due partiti e dei due paesi, aderendo ai sei obiettivi principali, per approfondire il partenariato strategico globale di cooperazione tra Vietnam e Cina e promuovere la costruzione di una comunità Vietnam-Cina con un futuro condiviso di rilevanza strategica.

Ha affermato che il Vietnam aderisce fermamente al principio di una sola Cina e si oppone fermamente a tutte le forme di attività separatiste per “l’indipendenza di Taiwan”, aggiungendo che il Vietnam è disposto a cogliere l’occasione del 75º anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi l’anno prossimo per mantenere scambi regolari di alto livello, rafforzare gli scambi tra i partiti, le legislature e le società civili, approfondire la cooperazione pratica su commercio, investimenti, finanza, agricoltura e governi locali, e organizzare l’Anno degli Scambi tra i Popoli Vietnam-Cina per consolidare il sostegno popolare dei due paesi.

Il Vietnam sostiene l’iniziativa Belt and Road e le tre principali iniziative globali, ha aggiunto, affermando che il suo paese è disposto a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Cina all’interno di quadri multilaterali, per contribuire in modo maggiore alla promozione della pace e della prosperità regionali e mondiali.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog