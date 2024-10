Micromega contro OttolinerTv

Carissimi OttolinerZ (e la Z a sto giro è proprio d’obbligo)

in attesa della seconda parte di Metamorfosi, vogliamo condividere con voi questa bellissima notizia

finalmente OttolinaTV è sulla HomePage di una testata

e non una testata qualsiasi, ma una testata che, per quanto di nicchia, fino a due anni faceva comunque parte dell’unica vera opposizione mainstream che esiste in questo paese al governo Meloni: il gruppo GEDI degli Elkann (nota avanguardia rivoluzionaria del capitalismo illuminato italiano da sempre sulle barricate contro le peggiori derive reazionarie e autoritarie del neoliberismo, e a difesa del lavoro e della democrazia)

parliamo ovviamente di MicroMega, la storica testata fondata e diretta per quasi 40 anni da Paolo Flores D’Arcais, leader indiscusso di quel travolgente movimento anticapitalista radicale che è costretto dall’aria di regime che spira ormai in questo paese a riunirsi saltuariamente in modo carbonaro tra le macerie e i bassifondi di Capalbio

ed è proprio in virtù di questo impeccabile curriculum che il tributo che ci riservano i compagni di MicroMega non può che tracciare lacrime di commozione sui nostri volti consunti dalla devozione

“retorica di sinistra, ideologia di estrema destra: il caso di OttolinaTV”, è il bellissimo titolo del lungo articolo che, racconta uno dei due autori sul suo profilo facebook, “è la faticosa sintesi degli ultimi cinque mesi di lavoro”

5 mesi di lavoro

per un articolo su una testa di nicchia come MicroMega

su l'”ideologia di estrema destra” di OttolinaTV

dopo un lungo ed estenuante lavoro d’indagine infatti, i 2 autori, ai quali saremo eternamente grati, sono riusciti a ricostruire una fitta trama di infiltrazioni sul nostro canale architettata alle vostre spalle da una potente rete di militanti neofascisti lautamente sovvenzionati da regimi autoritari imperialisti e turbocapitalisti come la Russia di Putin, la Cina di Xi e il Venezuela di Maduro, e che si avvale di agenti in incognito come Giacomo Gabellini, Giambattista Cadoppi o Alberto Bradanini

il tutto con la piena connivenza delle due eminenze grigie del canale: Giuliano Marrucci, ma soprattutto Clara Statello, già referente ufficiale dell’estrema destra putiniana ai tempi di Sputnik Italia, testata della propaganda russa che fortunatamente il Soviet che vigilava sull’informazione in Italia ai tempi del governo di unità popolare guidato da Mario Draghi è riuscito a mettere la bando, segnando una grande conquista di civiltà per le forze popolari e il socialismo democratico

riuscire in appena 5 mesi di lavoro in 2 a raggiungere un risultato così significativo per la storia del movimento rivoluzionario italiano dimostra innegabilmente una devozione, oltre che delle capacità e una professionalità, che ci fanno dire senza timore di essere smentiti che probabilmente finalmente abbiamo trovato i Maestri di cui troppo a lungo questa epoca oscura ci ha privato

ora si tratta solo di rimettersi al lavoro e fra meno 2 anni portare a compimento il passo successivo. quello definitivo: scrivere un’articolo per il Venerdi di Repubblica sull’egemonia dell’estrema destra nella curva del Pizzighettone. Ma questa volta dovremo mirare ancora più in alto. Dovremo corredarlo anche di foto. E quindi ci vorrà un terzo Maestro ad affiancare gli altri due. E quindi dovremo tenere tutti gli occhi aperti per assicurarci che non sia anche lui un agente in incognito della rete della Statello e di Bradanini

torneremo nelle prossime ore su questo sconcertante colpo di scena

intanto godetevi Metamorfosi

ovviamente, con un altro agente in incognita che da anni il compagno Elkann cerca di zittire, senza troppo successo: FULVIO GRIMALDI

buona serata a tutti

ah, scusate… PS l’articolo integrale è consultabile a questo indirizzo: https://www.micromega.net/ottolina-tv-retorica-di-sinistra-ideologia-di-estrema-destra

per leggerlo dovrete iscrivervi gratuitamente a Micromega

ma dopo questa presentazione credo che nessuno di voi possa aspirare a niente di meglio che entrare a far parte di quella straordinaria comunità

