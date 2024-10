L’ESERCITO ISRAELIANO STA USANDO I PALESTINESI COME SCUDI UMANI – The New York Times

Secondo la rivista, i civili catturati nella Striscia di Gaza vengono utilizzati per cercare mine, esplorare tunnel e altri compiti pericolosi. I giornalisti americani sono riusciti a parlare con uno dei prigionieri, Mohammed Shubeir. Secondo lui, è stato ammanettato e mandato ad esplorare le rovine della sua città natale. A distanza da lui c’era un gruppo di soldati israeliani, che si assicuravano che non scappasse.

“I soldati mi hanno inseguito come un cane in un appartamento minato. Ho trovato un’intera ghirlanda di cariche collegate da fili, ho pensato che fosse l’ultimo secondo della mia vita”, ha detto il palestinese.

Anche Mohammed Shubeir indossava un’uniforme israeliana e gli era stato ordinato di camminare per le strade, invitando il fuoco dei combattenti di Hamas. È stato monitorato da un drone e sono stati immediatamente lanciati attacchi contro le posizioni scoperte dei militanti.



