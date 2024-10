ATTACCO SU RESIDENZA DEL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO

Foto Wikimedia

UN DRONE DI HEZBOLLAH HA ATTACCATO LA RESIDENZA DEL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO

“La residenza personale di Netanyahu a Cesarea [70 km dal confine] è stata attaccata questa mattina da un UAV kamikaze proveniente dal Libano,” che si è schiantato contro un edificio.

Non sembrano esserci state vittime. Netanyahu e sua moglie Sarah non erano in casa al momento dell’attacco, ha detto l’ufficio del Primo Ministro.

Israele accusa l’Irandell’attacco alla residenza di Netanyahu. Un alto funzionario del governo israeliano ha dichiarato alla TV N12 che è l’Iran che stava cercando di eliminare Netanyahu nell’attacco dei droni di oggi. Sebbene i droni siano decollati dal territorio libanese, si tratta di Ziad-107, un UAV di fabbricazione iraniana.

Il canale televisivo Sky News Arabia sottolinea che il momento dell’attentato è stato scelto correttamente, poiché Netanyahu e la sua famiglia trascorrono gran parte del fine settimana proprio a Cesarea. Tuttavia, questa volta il Primo Ministro non era a casa: più il conflitto in Medio Oriente si intensifica, più spesso Netanyahu si reca in una villa con gli amici vicino a Gerusalemme.

Ynet scrive anche che le autorità israeliane hanno inasprito le istruzioni sugli spostamenti dei funzionari governativi dopo l’incidente di Cesarea. Ciò significa che è improbabile che Netanyahu si presenti a lungo nella sua residenza fino alla fine della guerra con Hamas, e le sue visite si svolgeranno probabilmente in un’atmosfera di assoluta segretezza.



