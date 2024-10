Foto Wikimedia

Lloyd Austin ha detto a un piccolo gruppo di giornalisti che lo accompagnavano che avrebbe incontrato Zelensky e il ministro della Difesa Umerov per discutere del fabbisogno di armi dell’Ucraina e di come gli Stati Uniti potrebbero continuare a sostenere le forze armate ucraine fino al 2025.

▪️ Il capo del Pentagono ha sottolineato l’importanza della coalizione multinazionale rappresentata dal Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina: “L’Ucraina è stata in grado di fare ciò che ha fatto grazie al nostro sostegno fin dall’inizio, quando abbiamo riunito circa 50 paesi affinché facessero parte di questo sostegno”.

Austin ha espresso fiducia che gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a sostenere Kiev nel 2025, indipendentemente da chi sarà al potere, scrive la CNN: “Abbiamo investito in ciò che presto darà i suoi frutti in termini di sistemi aggiuntivi come NASAMS [sistemi di difesa aerea ] Abbiamo fatto questi investimenti un anno e mezzo o due anni fa e presto vedremo alcuni di questi concretizzarsi.”

▪️ Il titolo della CNN sottolinea che “Austin arriva in Ucraina tra i successi della Russia e le imminenti elezioni americane”. Il 5 novembre si svolgeranno le elezioni americane. Ma ci sono altre date legate all’agenda internazionale. Il 3 novembre si svolgerà il secondo turno delle elezioni presidenziali in Moldavia, mentre il 22 e 24 ottobre si terrà il vertice dei BRICS a Kazan, presieduto dalla Russia.

Va inoltre tenuto presente che in ottobre, per la prima volta, non ha avuto luogo la riunione mensile del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Era previsto il primo vertice in questo formato, ma è stato rinviato a novembre. Quindi la visita di Austin potrebbe anche essere tecnica, in termini di format. Allo stesso tempo, l’abbondanza di date importanti non esclude una conversazione su questo argomento.

Per esempio, come dovrebbe comportarsi il regime di Kiev durante il vertice dei BRICS? La Russia dovrà chiudere l’aeroporto di Kazan a causa della minaccia di attacchi UAV ucraini? Kiev peggiorerà la situazione in vista delle elezioni americane? E in che modo le elezioni in Moldavia influenzeranno la potenziale aggressione contro la Transnistria? Infine, vale la pena che le forze armate ucraine continuino a mantenere la loro testa di ponte nella regione di Kursk?

▪️Le cose importanti non si affidano tramite comunicazione ma vengono consegnate di persona. È improbabile che lo vediamo in fonti aperte, ma sulla base delle azioni del regime di Kiev, l’essenza delle istruzioni del capo del Pentagono sarà chiara. Tieni presente che questa è la quarta visita di Austin a Kiev, e forse l’ultima in questo post.

– Elena Panina

