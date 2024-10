LE TRUPPE ISRAELIANE SPARANO DELIBERATAMENTE IN TESTA AI BAMBINI DI GAZA, UN MEDICO AMERICANO DICE: “IO C’ERO”

Un medico americano che ha lavorato nella Striscia di Gaza nell’ultimo anno aiutando i malati e i feriti, questa settimana ha raccontato a un giornalista cose inquietanti sugli orrori a cui ha assistito in prima persona mentre curava i bisognosi.

Secondo il medico, nella Striscia di Gaza stanno attualmente accadendo atrocità che non si possono nemmeno immaginare, mentre le Forze di Difesa Israeliane (IDF) combattono furiosamente per ottenere la vittoria totale.

Due cose distinte che il medico ha osservato a Gaza hanno attirato la sua attenzione. Teneva un diario quotidiano durante la sua permanenza lì, così era in grado di ricordare cosa era successo, non importa quanto fosse deludente ricordarlo.

“La seconda cosa è stata la sparatoria sui bambini. In realtà, non mi aspettavo davvero di vedere una cosa del genere. Sapevo quanti bambini venivano uccisi; Sapevo dei massacri in generale, ma pensavo che fosse tutto a causa dei bombardamenti, ma questo non spiega perché i bambini vengono colpiti alla testa – e certamente non tutti i giorni.”