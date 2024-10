Egitto, al-Sisi vuole rinegoziare l’accordo col FMI

Foto Wikimedia

L’accordo egiziano con il Fondo monetario internazionale potrebbe essere rivisto a causa della pressione economica che grava sulla popolazione, ha affermato al-Sisi.

Egitto, l’accordo con il FMI è soffocante per la popolazione

Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi ha recentemente sollevato la possibilità di rivedere l’accordo del paese con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) a causa delle crescenti pressioni economiche che stanno colpendo la popolazione, composta da oltre 106 milioni di abitanti.

Durante una conferenza al Cairo, al-Sisi ha dichiarato che il programma di salvataggio da 8 miliardi di dollari, concordato con il FMI all’inizio dell’anno, è stato messo in atto in circostanze regionali e internazionali molto difficili, che includono fattori come la guerra in corso tra Israele e Hamas.

al-Sisi ha sottolineato l’importanza dell’accordo ma ha anche affermato che se le sfide economiche causano un peso insostenibile per i cittadini, sarà necessario rivedere la situazione.

L’economia egiziana ha subito una serie di shock negli ultimi anni, tra cui l’inflazione elevata e una significativa svalutazione della valuta, che hanno messo a dura prova i cittadini.

A tutto ciò si unisce l’instabilità interna e le critiche sempre più insistenti della popolazione per la posizione del governo troppo accomodante verso Israele.