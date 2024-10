𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹’𝗢𝗡𝗨, 𝗶𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗹𝗼 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶

Foto Flickr

Il ministro degli Esteri Tajani si รจ incontrato con Netanyahu a Gerusalemme. Dopo che varie volte i sionisti hanno attaccato le forze ONU stazionate in Libano, composte da militari italiani, ci si potrebbe aspettare che il governo del ‘patriottico’ centrodestra in cui siedono gli eredi del fascismo si scagli contro chi ha attaccato le forze armate. Invece no: qualche rassicurazione ed รจ tutto risolto. Tranne ovviamente il genocidio dei palestinesi, l’invasione del Libano e lo spregio piรน totale del diritto internazionale da parte di tutto l’Occidente.

Anzi: un nuovo centro per l’addestramento di piloti di elicotteri militari a La Spezia verrร affidato alla Elbit Systems, punta di diamante della macchina bellica israeliana. A quanto pare, a commettere crimini di guerra ci si guadagnano le commesse militari del riarmo europeo. Per questo serve un’alternativa generale a questo modello marcio fino alle fondamenta.

Marta Collot Pap