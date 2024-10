Ambasciatore cinese in Russia: i BRICS contribuiranno a costruire un mondo multipolare più equo e ordinato

Global Times

Nota dell’editore:

Il 16° vertice dei BRICS si terrà a Kazan, in Russia, dal 22 al 24 ottobre e attirerà l’attenzione del mondo intero in quanto si tratta del primo vertice dopo l’espansione dell’organizzazione. Il Global Times (GT) ha parlato con l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui (Zhang) su temi quali le aspettative della Cina per il prossimo vertice, il coordinamento strategico tra Cina e Russia negli affari internazionali e il ruolo dei BRICS nel mediare la crisi in corso tra Russia e Ucraina.

La Cina spera che questo vertice, il primo dopo l’espansione dell’organizzazione, rifletta appieno l’amicizia e l’unità, raccolga il consenso di tutte le parti e delinei un piano di sviluppo per il meccanismo BRICS, ha dichiarato Zhang, sottolineando che la Cina sostiene i BRICS nel mantenere le porte aperte allo sviluppo e nell’abbracciare la cooperazione, nonché nell’avanzare costantemente il processo di espansione e nell’espandere continuamente la cooperazione “BRICS Plus”.

Il vertice dei BRICS si terrà a Kazan, in Russia, e sarà il primo vertice dopo l’espansione dei BRICS. Come valuta l’importanza di questo incontro? Quali sono le questioni chiave che stanno particolarmente a cuore alla Cina?

Il vertice dei BRICS a Kazan è il primo vertice dei BRICS dopo la sua espansione, attira l’attenzione globale e riveste un’importanza significativa.

La Cina spera che questo vertice rifletta pienamente l’amicizia e l’unità, raccolga il consenso di tutte le parti e delinei un piano di sviluppo per il meccanismo BRICS. La Cina sostiene la Russia nell’essere un buon padrone di casa e spera che tutti i Paesi membri colgano l’opportunità di inviare un forte messaggio al mondo in occasione di questo vertice, sostenendo l’equità e la giustizia e promuovendo lo sviluppo comune. In settori come la finanza, l’intelligenza artificiale, l’energia e i minerali, essi mirano a raggiungere nuovi risultati di riferimento, assicurando che la “maggiore cooperazione BRICS” abbia un buon inizio.

Tutte le parti dovrebbero accelerare il completamento dell’assetto dei Paesi del partenariato e attuare il consenso raggiunto dai leader BRICS al Vertice di Johannesburg del 2023, infondendo vitalità e slancio allo sviluppo del “grande BRICS”.

In un contesto di sfide multiple per l’economia globale, come possono i Paesi BRICS sfruttare meglio la loro forza collettiva per promuovere la ripresa economica globale e lo sviluppo sostenibile?

Attualmente, la situazione internazionale è caratterizzata da una complessa interazione di turbolenze, con una perdita dell’ordine globale e una crescita lenta, che crea uno sviluppo squilibrato e una mancanza di attenzione nella governance. In quanto gruppo leader del Sud globale, i Paesi BRICS dovrebbero incarnare lo spirito di “auto-miglioramento a beneficio degli altri e del bene comune”, contribuendo alla promozione di un mondo multipolare più equo e ordinato e di una globalizzazione economica inclusiva.

In primo luogo, dovremmo rafforzare il ruolo di sostegno della cooperazione commerciale. Tutte le parti devono sfruttare appieno i vantaggi del “grande BRICS” in termini di risorse e mercati per facilitare il commercio e gli investimenti, creando un grande mercato economico e commerciale.

In secondo luogo, dobbiamo sottolineare il ruolo stabilizzante della cooperazione finanziaria. La percentuale di valuta nazionale negli investimenti e nei finanziamenti è in continua espansione. I Paesi devono sforzarsi di promuovere i progressi nei regolamenti valutari nazionali e nella cooperazione transfrontaliera per i pagamenti, mantenendo così la stabilità economica e finanziaria internazionale.

In terzo luogo, dovremmo svolgere un ruolo protettivo nella cooperazione in materia di sicurezza energetica e alimentare. È essenziale esplorare la creazione di un sistema più solido di domanda e offerta di energia e cibo per garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle catene di produzione e fornitura globali.

Di recente si è acceso il dibattito sulla possibilità che i Paesi BRICS esplorino la creazione di una moneta comune. Qual è la sua opinione sulle prospettive dei Paesi BRICS di promuovere una moneta comune e di ridurre la dipendenza dal dollaro USA? Che ruolo avrà la Cina in questo processo?

Poiché la forza complessiva dei Paesi del “Sud globale” continua a crescere e la loro quota nell’economia globale continua ad aumentare, è urgente promuovere le riforme del sistema finanziario e monetario internazionale. Ciò mira a rafforzare la rappresentanza e la voce dei Paesi in via di sviluppo e a facilitare la continua diversificazione del sistema monetario internazionale, riflettendo le pressanti richieste e le aspettative comuni delle economie emergenti e dei Paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi anni la Cina, in qualità di primo commerciante di beni al mondo e di primo Paese in via di sviluppo, ha portato avanti con costanza e prudenza l’internazionalizzazione del renminbi. La maggiore partecipazione del renminbi al commercio internazionale contribuisce a mostrare al mondo il dinamismo e la resilienza dell’economia cinese attraverso la valutazione della valuta e il regolamento degli scambi, svolgendo così un ruolo più positivo nel mantenimento della stabilità economica globale.

Un numero crescente di Paesi ha espresso interesse ad aderire ai BRICS. Come vede la possibilità di un’ulteriore espansione dei BRICS nei prossimi anni? Nel processo di espansione, come possiamo garantire che i Paesi di nuova adesione mantengano l’allineamento con gli attuali membri del BRICS in termini di obiettivi politici, economici e strategici?

Nel 2023, il BRICS ha compiuto un passo storico verso l’espansione, con un numero crescente di Paesi che hanno espresso interesse ad aderire. Questo dimostra pienamente la forte vitalità e il fascino del meccanismo dei BRICS.

La Cina sostiene i BRICS nel mantenere le porte aperte allo sviluppo e nell’abbracciare la cooperazione, nonché nell’avanzare costantemente il processo di espansione e nell’espandere continuamente la cooperazione “BRICS Plus”. L’obiettivo è quello di guidare l’ondata di cambiamento nell’era e nella tendenza dello sviluppo storico mondiale, promuovendo l’istituzione di un ordine internazionale più giusto e ragionevole.

Sia i nuovi che i vecchi membri dei BRICS sono partner che condividono lo spirito dei BRICS, incentrato sull’apertura, l’inclusione e la cooperazione vantaggiosa per tutti. Riteniamo che i nuovi membri si integreranno rapidamente nella famiglia BRICS partecipando attivamente alle varie attività previste dal quadro BRICS, rafforzando gli scambi politici, economici e culturali e condividendo le opportunità e i benefici derivanti dalla “maggiore cooperazione BRICS”.

Negli ultimi anni, la cooperazione tra Cina e Russia negli affari internazionali è diventata sempre più stretta. Quale impatto pensa che avrà questa cooperazione sull’ordine internazionale e sul sistema di governance globale?

Attualmente il mondo è in fermento, con frequenti conflitti regionali. In qualità di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di grandi potenze responsabili, la Cina e la Russia sono in prima linea per costruire una comunità di futuro condiviso per l’umanità.

Sostengono la pratica di un vero multilateralismo e promuovono costantemente la multipolarizzazione del mondo e la democratizzazione delle relazioni internazionali. La Russia apprezza molto e partecipa attivamente all’Iniziativa per lo sviluppo globale, all’Iniziativa per la sicurezza globale e all’Iniziativa per la civiltà globale proposte dalla Cina, nonché al continuo avanzamento dell’Iniziativa Belt and Road e all’integrazione dell’Unione economica eurasiatica.

I due Paesi hanno mantenuto la comunicazione e le posizioni coordinate sulle principali questioni internazionali e regionali, cooperando attivamente e allineandosi strettamente su temi caldi come i diritti umani, la governance globale e i conflitti regionali. Il partenariato Cina-Russia non solo fornisce un forte sostegno alla rivitalizzazione e allo sviluppo di entrambe le parti, ma svolge anche un ruolo importante nel mantenere l’equilibrio del potere strategico internazionale e nel garantire la pace e la stabilità regionale e globale.

La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Russia ha compiuto progressi significativi. Potrebbe fornire una panoramica dell’attuale cooperazione tra i due Paesi nei settori dell’energia, delle infrastrutture, della tecnologia e della finanza? Quali nuove opportunità di cooperazione potrebbero presentarsi in futuro?

La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Russia è in continuo approfondimento, con progressi sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

In primo luogo, la portata degli scambi di merci è aumentata in modo significativo. La Cina ha mantenuto la posizione di primo partner commerciale della Russia per 14 anni consecutivi. Nel 2023, il commercio bilaterale ha superato i fattori esterni avversi e ha raggiunto prima del previsto l’obiettivo di 200 miliardi di dollari fissato dai due capi di Stato. Da gennaio a settembre di quest’anno, il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha raggiunto i 180,357 miliardi di dollari, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente.

In secondo luogo, la struttura del commercio viene continuamente ottimizzata. Il ruolo del commercio energetico come “zavorra” è diventato sempre più importante. Sempre più prodotti agricoli russi compaiono sulle tavole cinesi, mentre automobili, elettrodomestici e altri prodotti cinesi entrano nelle case di tutta la Russia.

In terzo luogo, la cooperazione sui progetti è in costante progresso. Si stanno realizzando con successo importanti progetti di collaborazione nei settori dell’energia, della chimica, dell’aerospazio e della connettività. Il ponte autostradale transfrontaliero Heihe-Blagoveshchensk e il ponte ferroviario transfrontaliero Cina-Russia Tongjiang-Nizhneleninskoye sono stati successivamente aperti al traffico, diventando “ponti di amicizia e di sviluppo” a beneficio della popolazione di entrambi i Paesi.

In quarto luogo, la cooperazione tra imprese e località sta mostrando vitalità. Il numero di visite reciproche di delegazioni di imprese e località di entrambi i Paesi è aumentato e le imprese cinesi stanno attivamente esplorando la produzione localizzata in Russia.

Nella prossima fase, sotto la guida strategica dei due capi di Stato, entrambe le parti attueranno una serie di consensi raggiunti e promuoveranno le relazioni tra Cina e Russia, nonché la cooperazione economica e commerciale bilaterale, a nuovi livelli nella nuova era.

Come vede il ruolo della Cina nel promuovere la risoluzione della crisi tra Russia e Ucraina? Quali sforzi compiranno la Cina e il meccanismo dei BRICS per contribuire alla risoluzione del conflitto e quali piani promuoveranno?

La Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva ed equa sulla crisi ucraina, sostenendo sempre la pace e promuovendo il dialogo. Martedì scorso, il presidente cinese Xi Jinping ha proposto quattro principi per prevenire la crisi ucraina, che nel complesso costituiscono la linea guida fondamentale per l’approccio della Cina alla crisi ucraina.

Su questa base, la Cina ha pubblicato la Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina e, insieme al Brasile, un consenso congiunto in sei punti sulla questione ucraina. Le proposte e gli sforzi di mediazione della Cina hanno ricevuto un ampio sostegno dalla comunità internazionale, in particolare dai Paesi del Sud globale.

Nell’affrontare la crisi ucraina, i Paesi BRICS e il Sud globale condividono posizioni simili, schierandosi fermamente dalla parte della pace, della riconciliazione, del dialogo e dell’unità. Durante la 79esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Cina, Brasile e altri Paesi del Sud Globale hanno istituito congiuntamente “Amici per la Pace”, con l’obiettivo di sostenere gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, creare consenso per una risoluzione politica della crisi e contribuire alle prospettive di pace.

Ci auguriamo di poter fare leva sulle Nazioni Unite e di accogliere altri Paesi che la pensano come noi, in particolare quelli del Sud globale, per unirsi a noi nel dare voce a prospettive più obiettive, equilibrate e razionali nel promuovere una risoluzione politica della crisi ucraina, creando così condizioni e un’atmosfera favorevoli al cessate il fuoco, alla fine delle ostilità e alla ripresa dei negoziati.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

