Scott Ritter – La bomba iraniana è reale ed è qui

Foto Wikimedia

Da mesi ormai, il mondo si è concentrato sul pericolo di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia. Ma Iran e Israele potrebbero batterli sul tempo.

di Scott Ritter* – ConsortiumNews

Lo scoppio del conflitto tra Iran e Israele sembra aver modificato la posizione iraniana contro il possesso di un’arma nucleare, poiché Israele è pronto a colpire dopo la rappresaglia di Teheran con due grandi attacchi di droni e missili balistici e da crociera.

Da aprile l’Iran ha rilasciato almeno tre dichiarazioni attraverso i canali ufficiali che hanno aperto la porta alla possibilità di revocare gli editti religiosi contro l’acquisizione di armi nucleari.

Le circostanze che, secondo l’Iran, devono esistere per giustificare questa inversione di rotta sembrano ora essere soddisfatte.

Non si tratta di semplici minacce, ma di dichiarazioni politiche che indicano che l’Iran ha già preso la decisione di dotarsi di un’arma nucleare, che i mezzi per farlo sono già pronti e che questa decisione può essere attuata nel giro di pochi giorni, una volta impartito l’ordine politico finale.

La fatwa religiosa contro il possesso di armi nucleari è stata emessa nell’ottobre 2003 dalla Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. Essa recita:

“Crediamo che l’aggiunta di armi nucleari e di altri tipi di armi di distruzione di massa, come le armi chimiche e le armi biologiche, siano una grave minaccia per l’umanità…[consideriamo] l’uso di queste armi come haram (proibito), e lo sforzo per proteggere l’umanità da questo grande disastro è un dovere di tutti”.

Tuttavia, la fede sciita ritiene che le fatwa non siano intrinsecamente permanenti e che i giuristi islamici possano reinterpretare le scritture in base alle esigenze del tempo.

Poco dopo che l’Iran ha lanciato l’Operazione True Promise contro Israele in aprile, Ahmad Haghtalab, un comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) responsabile della sicurezza dei siti nucleari iraniani, ha dichiarato:

“Se [Israele] vuole sfruttare la minaccia di attaccare i centri nucleari del nostro Paese come strumento per fare pressione sull’Iran, è possibile e immaginabile rivedere la dottrina e le politiche nucleari della Repubblica Islamica dell’Iran per deviare dalle considerazioni precedentemente enunciate”.

A maggio, Kamal Kharrazi, ex ministro degli Esteri che consiglia la Guida suprema, ha affermato: “Noi [l’Iran] non abbiamo deciso di costruire una bomba nucleare, ma se l’esistenza dell’Iran dovesse essere minacciata, non ci sarà altra scelta che cambiare la nostra dottrina militare”.

All’inizio di questo mese i legislatori iraniani hanno chiesto una revisione della dottrina di difesa dell’Iran per considerare l’adozione di armi nucleari, dato che il rischio di escalation con Israele continua a crescere. I legislatori hanno osservato che la Guida Suprema può riconsiderare la fatwa contro le armi nucleari sulla base del fatto che le circostanze sono cambiate.

Queste dichiarazioni, viste nel loro insieme, costituiscono una forma di politica dichiarativa che, date le fonti coinvolte, implicano che sia già stata presa la decisione politica di costruire una bomba nucleare una volta soddisfatto il criterio di sicurezza nazionale.

Ha la capacità

Da tempo l’Iran possiede la capacità di produrre e armare ordigni esplosivi nucleari. Utilizzando uranio altamente arricchito, l’Iran potrebbe costruire in pochi giorni una semplice arma a cannone che potrebbe essere utilizzata in una testata di missile balistico.

A giugno l’Iran ha informato l’AIEA che stava installando circa 1.400 centrifughe avanzate nell’impianto di Fordow. In base a calcoli derivati dalle scorte iraniane di esaflouride di uranio arricchito al 60% (la materia prima utilizzata nell’arricchimento tramite centrifuga), l’Iran potrebbe produrre abbastanza uranio altamente arricchito (cioè superiore al 90%) per fabbricare 3-5 bombe all’uranio in pochi giorni.

Tutto ciò che serve è la volontà politica di farlo. Sembra che l’Iran abbia superato questa soglia, il che significa che il calcolo alla base di qualsiasi attacco israeliano e/o statunitense all’Iran è cambiato per sempre.

L’Iran non ha fatto mistero di questa nuova realtà. A febbraio, l’ex capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica, Ali-Akbar Salehi, ha dichiarato che l’Iran ha superato “tutte le soglie scientifiche e tecnologiche del nucleare” per costruire una bomba nucleare, osservando che l’Iran ha accumulato tutti i componenti necessari per un’arma nucleare, tranne l’uranio altamente arricchito.

Due settimane dopo, Javad Karimi Ghodousi, membro della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, ha spiegato che se la Guida suprema “desse il permesso, saremmo a una settimana dal testare la prima [bomba nucleare]”, aggiungendo poi che all’Iran “serve mezza giornata o al massimo una settimana per costruire una testata nucleare”.

Una semplice arma nucleare a cannone non avrebbe bisogno di essere testata – l’ordigno “Little Boy” sganciato su Hiroshima dagli Stati Uniti il 6 agosto 1945 era un ordigno a cannone ritenuto così affidabile da poter essere utilizzato operativamente senza alcun test preliminare.

L’Iran avrebbe bisogno di una quantità di uranio altamente arricchito compresa tra 75 e 120 libbre per ogni ordigno di tipo gun (più sofisticato è il progetto, meno materiale sarebbe necessario). Ad ogni modo, il carico utile del missile ipersonico a combustibile solido Fatah-1, utilizzato nell’attacco del 1° ottobre contro Israele, è di circa 900 libbre, una capacità più che sufficiente per trasportare un’arma all’uranio di tipo gun.

Dato che lo scudo antimissile balistico che copre Israele non è stato in grado di intercettare il missile Fatah-1, se l’Iran dovesse costruire, dispiegare e impiegare un missile Fatah-1 armato di armi nucleari contro Israele, c’è una certezza quasi del 100% che colpirebbe il bersaglio.

L’Iran avrebbe bisogno di 3-5 armi nucleari di questo tipo per distruggere completamente la capacità di Israele di funzionare come nazione industriale moderna.

Conseguenze dell’uscita dall’accordo sul nucleare iraniano

Questa situazione si è creata dopo che il Presidente Donald Trump, nel 2017, ha ritirato gli Stati Uniti dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), meglio conosciuto come accordo sul nucleare iraniano. Il fattore trainante della negoziazione del JCPOA, avvenuta sotto il presidente Barack Obama, era quello di bloccare il percorso dell’Iran verso l’arma nucleare.

Come ha detto Obama, “in parole povere, questo accordo prevede un divieto permanente per l’Iran di avere un programma di armi nucleari e un regime di ispezioni permanente che va oltre ogni precedente regime di ispezioni in Iran. L’accordo fornisce all’AIEA i mezzi per assicurarsi che l’Iran non lo faccia, sia attraverso strumenti di verifica specifici del JCPOA, alcuni dei quali durano fino a 25 anni, sia attraverso il Protocollo aggiuntivo, che dura a tempo indeterminato. Inoltre, nell’accordo l’Iran ha assunto impegni che includono divieti sulle principali attività di ricerca e sviluppo di cui avrebbe bisogno per progettare e costruire un’arma nucleare. Questi impegni non hanno una data di scadenza”.

All’inizio della sua amministrazione, nel giugno 2021, dopo che Trump aveva già ritirato gli Stati Uniti dall’accordo, il presidente Joe Biden dichiarò che l’Iran “non avrebbe mai ottenuto un’arma nucleare sotto il mio controllo”.

In una dichiarazione rilasciata l’11 ottobre, il direttore della National Intelligence degli Stati Uniti ha dichiarato: “Valutiamo che la Guida Suprema non ha preso la decisione di riprendere il programma di armi nucleari che l’Iran ha sospeso nel 2003”.

All’indomani della precipitosa decisione di Trump di ritirarsi dal JCPOA, l’Iran ha intrapreso azioni che hanno sottolineato che non si sentiva più vincolato da alcun limite del JCPOA.

L’Iran ha ampliato il suo programma nucleare installando centrifughe avanzate utilizzate per arricchire l’uranio e ha ridotto il monitoraggio del suo programma da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). In breve, l’Iran si è posizionato per produrre un’arma nucleare in tempi brevi.

Sebbene l’ODNI ritenga attualmente che la Guida Suprema non abbia preso la decisione politica di farlo, una valutazione pubblicata a luglio contiene un’omissione significativa rispetto alle valutazioni passate delle capacità nucleari dell’Iran.

Nella valutazione dell’ODNI del febbraio 2024 si affermava che “l’Iran non sta attualmente intraprendendo le attività chiave di sviluppo di armi nucleari necessarie per produrre un dispositivo nucleare testabile”.

Tuttavia, questa affermazione è sparita dalla valutazione del luglio 2024, una chiara indicazione del fatto che la comunità di intelligence degli Stati Uniti, in gran parte a causa della riduzione delle attività di ispezione dell’AIEA, non è in grado di comprendere gli aspetti tecnici critici delle industrie iraniane legate al nucleare.

Il senatore Lindsey Graham, dopo aver letto la versione classificata del rapporto ODNI sull’Iran del luglio 2024, ha manifestato “grande preoccupazione” per il fatto che “nelle prossime settimane o mesi l’Iran possieda un’arma nucleare”.

Cosa si prospetta per gli Stati Uniti e Israele

Questa è la situazione che Israele e gli Stati Uniti si trovano ad affrontare mentre decidono una rappresaglia israeliana contro l’Iran per l’attacco missilistico del 1° ottobre.

L’Iran ha evidenziato che qualsiasi attacco contro le sue capacità nucleari o di produzione di petrolio e gas sarebbe considerato di natura esistenziale. Ciò potrebbe innescare l’inversione della fatwa e il dispiegamento di armi nucleari entro pochi giorni dalla decisione.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato alla stampa venerdì scorso di sapere quando e dove Israele colpirà, ma si è rifiutato di dirlo. I documenti di intelligence statunitensi trapelati negli ultimi giorni hanno mostrato i limiti della conoscenza degli Stati Uniti su ciò che Israele intende fare.

Gli Stati Uniti e la potenza nucleare israeliana hanno a lungo sostenuto che un Iran dotato di armi nucleari rappresentava una linea rossa che non poteva essere oltrepassata senza gravi conseguenze, ovvero un massiccio intervento militare volto a distruggere l’infrastruttura nucleare iraniana.

Questa linea è stata superata: l’Iran è di fatto una potenza nucleare, anche se non ha compiuto gli ultimi passi per completare la costruzione di una bomba nucleare.

Le conseguenze di un attacco all’Iran potrebbero rivelarsi fatali per gli aggressori e forse per l’intera regione.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Scott Ritter è un ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio nell’ex Unione Sovietica per l’attuazione dei trattati sul controllo degli armamenti, nel Golfo Persico durante l’operazione Desert Storm e in Iraq per la supervisione del disarmo delle armi di distruzione di massa. Il suo libro più recente è Disarmament in the Time of Perestroika, pubblicato da Clarity Press

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-scott_ritter___la_bomba_iraniana__reale_ed__qui/39602_57267/#google_vignette