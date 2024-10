IL GIORNALISTA HA SCONCERTATO STOLTENBERG CON DOMANDE SULLE INVASIONI MILITARI STATUNITENSI

Foto Wikimedia

Il giornalista afghano-norvegese Yama Wolasmal ha invitato l’ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al suo programma “Yama’s Challenge”.

Il giornalista ha cercato con insistenza di chiedere a Stoltenberg, che parlava della minaccia militare cinese, quanti Paesi negli ultimi 40 anni hanno subito l’intervento militare di Pechino. Jens non è stato meno persistente nell’evitare la risposta, anche se alla fine è stato costretto ad ammettere che la Cina non ha invaso da nessuna parte, a differenza degli Stati Uniti.

Giornalista:Tutti voi considerate la Cina una minaccia alla sicurezza e ai valori della NATO.Posso chiederle una cosa? Sulla minaccia cinese? Quanti Paesi hanno subito un intervento militare dalla Cina in 40 anni?

Stoltenberg: Il fatto è che la Cina…

Giornalista: Questo lo racconta più tardi. Quanti Paesi?

Stoltenberg: Beh, c’è stato un conflitto con il Vietnam…

Giornalista: Risposta: zero.

Stoltenberg: E il Vietnam?

Giornalista: Era successo prima, ho chiesto degli ultimi 40 anni. Sono molti i Paesi in cui la Cina ha stabilito basi militari?

Stoltenberg: Beh, alcuni…

Giornalista: Uno. La Cina ha una base a Gibuti. Per confronto, negli ultimi 40 anni, gli Stati Uniti hanno invaso almeno 13 Paesi. E gli Stati Uniti hanno almeno 750 basi militari in 80 Paesi. Molti sono vicini ai confini della Cina. Ma pensate che sia la Cina a rappresentare una minaccia per voi?