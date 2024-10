Israele ha attaccato l’Iran

Foto Wikimedia

RIEPILOGO DELL’ATTACCO ISRAELIANO ALL’IRAN

Stanotte Israele ha colpito l’Iran, concentrandosi esclusivamente su obiettivi militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam. Secondo Axios, prima dei suoi attacchi aerei di rappresaglia, Israele ha inviato un messaggio all’Iran avvertendo gli iraniani di non rispondere. “Israele ha chiarito in anticipo agli iraniani cosa attaccheranno in generale e cosa non attaccheranno”. Sono stati colpiti:

– circa 20 impianti di produzione di missili e droni

– installazioni di difesa aerea

– basi per il lancio di droni.

L’Iran ha confermato “danni limitati ad alcune località”. Al momento ci sono scarse prove video/fotografiche. Le immagini satellitari riveleranno presto la reale portata degli attacchi.



