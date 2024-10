Xi e Modi si incontrano al vertice BRICS: nuove prospettive per le relazioni Cina-India

Al vertice BRICS, Xi Jinping e Narendra Modi discutono la ripresa dei legami bilaterali, sottolineando l’importanza della cooperazione per lo sviluppo reciproco e della gestione delle differenze. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times a firma di Yang Sheng.

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato mercoledì il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del 16º vertice dei BRICS. Analisti cinesi hanno dichiarato che l’incontro ha un’importanza strategica poiché la ripresa delle relazioni tra Cina e India serve non solo gli interessi di entrambi i paesi, ma anche la multipolarizzazione dell’ordine mondiale.

Durante il suo incontro con Modi a Kazan’, in Russia, Xi ha esortato Cina e India a facilitare le reciproche aspirazioni di sviluppo. Xi ha affermato che le due parti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la cooperazione, gestendo correttamente le differenze e i disaccordi, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Questo è il primo incontro bilaterale tra i due leader dal 2019, quando si sono incontrati a Chennai, nella città meridionale indiana, al secondo vertice informale India-Cina. Il primo incontro informale tra i due leader si è tenuto a Wuhan, nella provincia cinese dello Hubei, nell’aprile 2018. Anche nel 2023, Xi ha avuto colloqui con Modi a margine del vertice BRICS in Sudafrica, su richiesta di quest’ultimo.

Lin Minwang, vicedirettore del Centro per gli Studi dell’Asia meridionale presso l’Università di Fudan, ha dichiarato mercoledì al Global Times che l’incontro dimostra che le relazioni Cina-India sono ora sulla via della ripresa, poiché le due parti hanno raggiunto risoluzioni su questioni riguardanti l’area di confine, rimuovendo così l’ostacolo che bloccava la ripresa dei legami bilaterali.

“Negli ultimi tempi, Cina e India hanno raggiunto risoluzioni su questioni riguardanti l’area di confine grazie a una stretta comunicazione attraverso canali diplomatici e militari. La Cina elogia i progressi compiuti e continuerà a lavorare con l’India per l’attuazione corretta di queste risoluzioni“, ha dichiarato martedì Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, in una conferenza stampa regolare.

Li Haidong, professore presso l’Università degli Affari Esteri della Cina, ha dichiarato mercoledì al Global Times che l’incontro dimostra che questa organizzazione internazionale formata da economie emergenti rappresenta una piattaforma e un canale importante per i grandi paesi per coordinarsi su questioni sensibili attraverso la diplomazia, riparare i legami danneggiati e raggiungere un consenso.

Il mondo sta entrando in un periodo di multipolarizzazione, e le economie emergenti come Cina e India sono attori cruciali in questo processo. Se riusciranno a gestire correttamente le differenze e a rafforzare la fiducia e l’unità reciproca, potrebbero apportare cambiamenti significativi per migliorare o riformare l’ordine internazionale che sta affrontando l’impatto dell’unilateralismo dominato dall’Occidente e dell’egemonia statunitense, ha osservato Li.

Lin Minwang ha affermato che i responsabili politici indiani si sono resi conto di aver commesso un errore negli ultimi quattro anni nel disaccoppiarsi dalla Cina e cercare il sostegno degli Stati Uniti, e ora devono correggere questo errore.

“La politica indiana volta al disaccoppiamento dalla Cina non è riuscita ad attrarre un supporto significativo dall’Occidente guidato dagli Stati Uniti per sostenere il ‘Made in India’ e la modernizzazione e industrializzazione del paese. Ciò dimostra che l’India non può trarre profitto dall’essere ostile o dal disaccoppiamento dalla Cina, e che questo sta rendendo difficile per l’India realizzare il proprio sviluppo“, ha affermato Lin Minwang.

Ma questa è solo la ragione economica. Un motivo chiave è che l’amministrazione Modi potrebbe aver scoperto che gli Stati Uniti sono molto incerti e inaffidabili, poiché la politica estera statunitense potrebbe subire una svolta radicale dopo le elezioni presidenziali di novembre, quindi l’India deve agire per prima per minimizzare i rischi, hanno affermato gli esperti.

Li ha ribadito che le preoccupazioni dell’India non sono causate solo dalle elezioni statunitensi, ma anche dai ricordi spiacevoli tra India e Occidente negli ultimi anni. L’amministrazione Modi ha scoperto che gli Stati Uniti e i loro alleati non possono offrire all’India molto supporto significativo, e ora che l’India ha tensioni con il Canada, Washington non si schiererà con Nuova Delhi. Questo significa che Modi potrebbe finalmente rendersi conto che non è saggio per l’India schierarsi completamente con gli Stati Uniti in questo gioco tra grandi potenze.

Hu Zhiyong, ricercatore presso l’Istituto di Relazioni Internazionali dell’Accademia delle Scienze Sociali di Shanghai, ha dichiarato mercoledì al Global Times che Modi sta segnalando il desiderio di stabilizzare e normalizzare i legami dell’India con la Cina, ma oltre alle questioni di confine, ci sono ancora molte incertezze, sfide e problemi.

Gli esperti cinesi stanno invitando l’India a facilitare gli scambi tra le popolazioni dei due paesi e a correggere altre politiche rilevanti, in modo che il governo indiano possa instillare fiducia tra le imprese e il popolo cinese affinché possano investire in India.

Giulio Chinappi – World Politics Blog