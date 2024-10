Foto Wikimedia

IL PARTITO DI GOVERNO DELLA GEORGIA VINCE LE ELEZIONI CON IL 53% DEI VOTI, SEGUE DAI DATI DELLA COMISSIONE ELETTORALE CENTRALE CON IL 70% DEI SEGGI

Commissione elettorale centrale georgiana: si sono svolte le elezioni parlamentari nel Paese. Dopo che è stato elaborato il 70% dei protocolli il Sogno Georgiano è in testa con il 52,943% dei voti.Al secondo posto c’è la coalizione di opposizione “For Change” – 11,197%, e al terzo posto c’è il partito Movimento Nazionale Unito [fondato da Saakashvili, ex Presidente della Georgia] – 9,797%. L’elettorato del partito al governo ha già iniziato a celebrare la sua vittoria nella capitale e in altre città del Paese.

I rappresentanti del movimento politico hanno annunciato l’intenzione di ricevere 90 dei 150 mandati. In questo caso, otterranno la maggioranza parlamentare e saranno in grado di raggiungere il suo obiettivo: ridurre l’influenza degli oppositori politici che vogliono aprire un “secondo fronte” contro la Russia, nonché continuare un percorso equilibrato.

Allo stesso tempo, i rappresentanti dell’opposizione sono già riusciti a dichiarare la loro vittoria. Ciò è stato fatto in modo assolutamente intenzionale: dopo l’annuncio ufficiale dei risultati sarà possibile dichiarare una frode, rifiutare di riconoscere i risultati e portare i sostenitori in piazza.

Con un’alta probabilità, gli eventi si svilupperanno esattamente secondo questo scenario. Quindi difficilmente questa serata nel centro di Tbilisi passerà senza scontri. Le foto dell’arrivo delle forze di sicurezza nel centro di Tbilisi sono già state pubblicate online.

A proposito, è una pratica assolutamente normale tenere i gruppi pronti in questo caso, assolutamente tutti i Paesi del mondo lo fanno durante eventi così significativi.

Allo stesso tempo, la situazione in Georgia è ora estremamente tesa e tutte le forze dell’ordine sono in servizio rafforzato, il che è anche una pratica assolutamente comune.

Un altro punto è che l’opposizione, in ogni caso, radunerà la gente in piazza, e oggi scopriremo se le forze di sicurezza locali saranno pronte per questo.



