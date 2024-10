Foto Flickr

“FLIRT DEGLI AMERICANI CON GLI ELEMENTI TERRORISTICI” – Nebenzya, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite

Uno dei principali fattori destabilizzanti era e rimane la presenza militare illegale degli Stati Uniti nel Trans-Eufrate, così come intorno ad At-Tanf nel sud-est della Siria. [In queste zone -ndr] si svolge in modo attivo il reclutamento e l’addestramento di militanti di vari gruppi terroristici, compresi i terroristi dell’ISIS, con i quali i rappresentanti del regime di Kiev interagiscono attivamente. Gli emissari ucraini, in particolare, collaborano attivamente con i militanti del gruppo Hayat Tahrir Al-Sham che si sono stabiliti a Idlib, scambiando con loro competenze terroristiche. E gli Stati Uniti e i loro alleati fingono di non accorgersene, anche se stiamo parlando di terroristi elencati a livello internazionale.

Questo flirt dei nostri colleghi occidentali al Consiglio con gli elementi terroristici, così come i tentativi di usarli per i propri scopi geopolitici, merita la più severa condanna. Washington, mentre continua ad occupare vaste aree nel nord-est della Siria e a rubare apertamente le ricche risorse petrolifere, di gas e agricole di questo Paese, sta anche provocando un ulteriore deterioramento della situazione socioeconomica e sta cercando di attivare la clandestinità estremista in Siria.

A questo proposito, siamo solidali con le legittime richieste delle autorità siriane per il ritiro di tutti i contingenti militari illegalmente dislocati sul suo territorio in violazione della sovranità e dell’integrità territoriale, nonché per la cessazione immediata degli attacchi aerei sul territorio del Paese, che violano gravemente il diritto internazionale.