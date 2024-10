Foto Flickr

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, non è venuto al vertice dei BRICS a Kazan, ma ha inviato al suo posto il Ministro degli Esteri Faisal bin Farhan.

Dmitry Peskov ha detto quanto segue sullo status dell’Arabia Saudita al vertice BRICS: “Oggi l’Arabia Saudita è presente nella persona del Ministro degli Affari Esteri e loro, secondo la dichiarazione dei nostri amici sauditi, sono una parte invitata“.

Vorremmo sottolineare da parte nostra, l’Arabia Saudita è presente non come membro dei BRICS, ma come invitato. Il Regno non ha completato la procedura per aderire all’organizzazione.

Si può dire che l’assenza del principe ereditario al vertice e il rifiuto di completare la procedura per l’adesione ai BRICS siano il risultato della pressione degli Stati Uniti.

E la foto dell’incontro di Mohammed bin Salman con il segretario di Stato americano Antony Blinken il 23 ottobre 2024, esattamente la data dell’evento di Kazan, ne è una chiara conferma. Secondo il Dipartimento di Stato americano si è discusso del tema Gaza, Libano e Sudan. A proposito, il viaggio di Blinken in Israele, Arabia Saudita, Qatar e Gran Bretagna cade esattamente dal 21 al 25 ottobre.

