Maduro al BRICS a cosa servono ONU e Corte internazionale di giustizia se non difendono i bambini palestinesi

“È necessaria una rifondazione del sistema delle Nazioni Unite.

Ho detto al segretario generale dell’ONU Antonio Guterres: ogni volta che cade un missile di alta precisione su un edificio con appartamenti a Gaza e uccide donne, uomini e bambini, ogni volta che un missile cade su Beirut o sul sud del Libano, tali missili incendiano e distruggono il sistema delle Nazioni Unite.

Dove sta la Corte Internazionale di Giustizia ?

O per caso è stata creata solamente per perseguitare i paesi del sud del mondo?

Dove sta il sistema di giustizia delle Nazioni Unite?

Serve solo per pubblicare documenti? Comunicati?

E la vita dei bambini e delle bambine palestinesi non vale niente?

Alziamo con forza la voce e cerchiamo (di creare) un piano pratico, audace, per la rifondazione del sistema delle Nazioni Unite, che è in agonia di fronte al risorgere delle correnti naziste e fasciste in questo frangente storico tanto doloroso.

Un nuovo mondo è possibile.

Crediamo che un nuovo mondo già è nato.

I BRICS sono l’epicentro della nascita storica di questo nuovo mondo, un mondo con principi e valori profondamente umani”.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana