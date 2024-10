Lo riferisce il The Times.

Aleksandar Vučić ha messo in dubbio il futuro del suo paese nell’UE e ha suggerito che potrebbe aderire ai BRICS.

Belgrado è da tempo in bilico tra Est e Ovest: dopo l’inizio dell’operazione speciale, la Serbia ha rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali. Ma il conflitto in Ucraina la costringe a scegliere da che parte stare e la Serbia sembra propendere per il Cremlino, scrive la pubblicazione.

(Ruslan Ostashko)

