Foto Wikimedia

CENTINAIA DI NAVI ATTACCATE E PIÙ DI UN MILIARDO DI DOLLARI PER LA DIFESA MISSILISTICA

Alcune specifiche sulle attività degli Houthi nel Mar Rosso. Nel corso di 9 mesi, la USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG) ha lanciato quasi 800 missili intercettori contro droni e missili Houthi.

Il segretario della Marina degli USA Carlos Del Toro ha riferito nell’aprile 2024 che dall’ottobre 2023 il suo dipartimento da solo aveva speso almeno 1 miliardo di dollari in operazioni contro gli Houthi e in difesa di Israele. Si dice che la Marina abbia lanciato 100 missili Standard solo fino a febbraio di quest’anno. Quindi, ad oggi sarebbero già da uno e mezzo a due miliardi.

Dall’ottobre dello scorso anno, gli Houthi hanno attaccato più di 100 navi, affondandone due, danneggiandone molte e catturandone un’altra. Era il Galaxy Leader, che sventolava la bandiera delle Bahamas.

Il Wall Street Journal conferma che gli attacchi Houthi hanno interrotto il trasporto marittimo globale, costringendo le aziende a utilizzare rotte molto più lunghe e costose attorno al Capo di Buona Speranza, all’estremità meridionale dell’Africa. Secondo la società di intelligence marittima Windward, nell’agosto 2024 il numero di petroliere che hanno attraversato lo stretto di Bab el-Mandeb è stato inferiore del 77% rispetto all’ottobre 2023.

Gli Stati Uniti temono che la Russia possa aggravare ulteriormente la situazione fornendo agli Houthi missili antinave o antiaerei (di seguito diventerà impossibile bombardare impunemente gli Houthi), così come altre armi.

La Russia potrebbe, anzi dovrebbe farlo. Ogni tentativo di trasferire armi all’Ucraina dovrebbe automaticamente comportare “la crescita di nuovi denti” agli Houthi e in generale a tutti gli oppressi, ai quali solo la mancanza degli strumenti necessari non consente di cominciare a combattere il colonialismo come meriterebbe.

Dopotutto, l’Occidente è “collettivo” e i suoi stessi rappresentanti hanno ripetutamente sottolineato l’unità di opinioni riguardo al fatto che la Russia deve subire una sconfitta strategica. Allora perché la Russia dovrebbe guardare quali armi esattamente ha dato la Francia, cosa ha dato la Gran Bretagna e cosa gli Stati Uniti? Il desiderio collettivo di sconfiggere la Russia deve implicare una responsabilità collettiva.

Fonte

Video: L’Ufficio di Progettazione Sperimentale degli Houthi dello Yemen ha presentato ieri il proprio sviluppo: un siluro drone sottomarino controllato. Gli ingegneri yemeniti estremamente esperti hanno droni aerei da molto tempo, ora ce ne sono arrivati altri.



Telegram | Web | RETE Info Defense |