La macchina delle deportazioni della Turchia finanziata dall’UE

– Giovanni Caprio

L’UE ha incanalato centinaia di milioni di euro in un sistema di deportazione oscuro che opera appena fuori dai suoi confini in Turchia.

I rifugiati siriani e afghani sono stati trattenuti, abusati e persino uccisi.

Uomini, donne e bambini siriani e afghani vengono rinchiusi nei centri di detenzione finanziati dall’UE, dove subiscono torture e abusi, e poi deportati con la forza in condizioni talvolta mortali, sotto gli occhi dell’UE.

Nell’ultimo decennio, milioni di rifugiati in fuga dalle persecuzioni del regime talebano e dalla guerra civile siriana in corso hanno cercato rifugio in Turchia.

L’UE ritiene che non sia sicuro deportare siriani e afghani nei loro paesi d’origine, ma rende la Turchia una zona cuscinetto per impedire loro di raggiungere l’Europa, in cambio di miliardi di euro.

Negli ultimi anni, con l’economia turca in picchiata e il crescente sentimento anti-rifugiati, la Turchia ha intensificato gli sforzi per deportare i migranti.

Centinaia di migliaia di siriani e afghani sono stati rimpatriati dalla Turchia.

Ciò è stato reso possibile da una vasta infrastruttura di arresti, detenzione ed espulsione, uno dei più grandi sistemi di detenzione per migranti al mondo, costruito e finanziato dall’UE.

E’ quanto denuncia un’inchiesta di Lighthouse Reports, in collaborazione con El País, Der Spiegel, Politico, Etilaat Roz, SIRAJ, NRC, L’Espresso e Le Monde, che offre uno sguardo senza precedenti all’interno di questo sistema di espulsione e al modo in cui l’UE ha consapevolmente contribuito a crearlo e a sostenerlo.

Sono stati documentati 213 milioni di euro di finanziamenti UE per la costruzione e la manutenzione di circa 30 centri di espulsione in Turchia, con un totale di quasi 1 miliardo di euro erogati al paese per aiutare a gestire il flusso di persone attraverso i suoi confini.

Alcuni di questi fondi sono stati utilizzati per espandere i sistemi di impronte digitali ora utilizzati per rintracciare e raccogliere i migranti per strada e per attrezzare i centri di espulsione con filo spinato e muri più alti.

Documenti, prove visive e interviste dimostrano che ai detenuti viene spesso negata l’assistenza legale e sono esposti a condizioni antigieniche e di sovraffollamento, nonché ad abusi e persino torture.

Molti vengono violentemente costretti a firmare documenti in cui dichiarano che torneranno volontariamente nei paesi da cui sono fuggiti.

L’inchiesta ha fatto emergere che l’UE è consapevole di finanziare questo sistema abusivo, e che il suo stesso personale lancia l’allarme internamente, ma gli alti funzionari scelgono di chiudere un occhio.

Durante l’inchiesta sono state consultate oltre 100 fonti, tra cui 37 persone che erano state trattenute in 22 diversi centri di espulsione finanziati dall’UE, nonché funzionari turchi, siriani e afghani ed ex personale dei centri di espulsione.

Le loro testimonianze sulle cattive condizioni, sulla violenza sistemica e sull’essere costretti a firmare documenti di rimpatrio “volontario” sono state supportate da un’ampia revisione di prove visive, sentenze di tribunale e centinaia di pagine di documenti dell’UE.

Nell’analisi più dettagliata dei finanziamenti UE per la gestione delle migrazioni in Turchia fino ad oggi, sono state esaminate attentamente relazioni e briefing ufficiali UE e turchi, documenti di ricerca e documenti di appalti e bandi di gara.

Sono stati interpellati più di una dozzina di diplomatici e funzionari europei sia a Bruxelles che in Turchia per comprendere meglio il livello di consapevolezza ufficiale di questi abusi e i problemi relativi ai meccanismi di monitoraggio dell’UE volti a garantire la supervisione sulle modalità di utilizzo dei fondi UE.

E sono state fatte riprese video di attrezzature finanziate dall’UE utilizzate da funzionari turchi per effettuare arresti di massa di rifugiati nelle strade della Turchia e per riportarli in Siria, attrezzature poi rinvenute nei documenti interni dell’UE.

Di seguito alcune storie.

Abdul Eyse, 28 anni, viveva legalmente in Turchia da quattro anni quando è stato arrestato per strada, imprigionato in un centro finanziato dall’UE e costretto con la violenza a firmare un documento di “ritorno volontario”.

Poco dopo, è stato portato in Siria su un autobus con la bandiera dell’UE sventolata sopra, e lasciato lì.

“Stavo andando a comprare prodotti per la casa quando la polizia turca mi ha arrestato”, racconta Abdul.

“In prigione, siamo stati duramente torturati, picchiati e insultati, ci hanno anche trattenuti in un frigorifero per un massimo di 12 ore. Ci hanno costretti a firmare documenti di espulsione volontaria”.

Ahmad aveva lasciato la Siria nel 2019 dopo essere rimasto ferito in un bombardamento e viveva in Turchia con la moglie e il figlio di quattro anni, affetto da una patologia cardiaca.

Non potendo mantenersi in Turchia senza di lui, sono stati costretti a raggiungerlo in Siria.

La famiglia ora vive nella provincia siriana di Idlib, controllata da un gruppo che l’UE ritiene “terrorista” e dove l’assistenza medica è gravemente carente.

Ahmad non è in grado di ottenere un’operazione tanto necessaria che potrebbe salvargli la vita.

In alcuni casi, le conseguenze dell’essere deportati dalla Turchia sono fatali.

Jamshid, padre di un figlio, ha prestato servizio come membro delle forze speciali afghane. Quando i talebani avanzarono su Kabul, fuggì dall’Afghanistan e raggiunse la Turchia nell’estate del 2023.

Fu arrestato un mese dopo e deportato prima in Iran e poi in Afghanistan, secondo due dei suoi parenti. Settimane dopo, fu ucciso a colpi di arma da fuoco, con ferite al collo e alla testa.

Qui per approfondire: https://www.lighthousereports.com/investigation/turkeys-eu-funded-deportation-machine/.