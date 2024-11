GERMANIA. PHILIP MORRIS CHIUDE GLI STABILIMENTI A BERLINO E DRESDA

Fonte: Berliner Zeitung

L’azienda produttrice di tabacco Philip Morris vuole terminare la sua produzione in Germania. La decisione riguarda gli stabilimenti di Berlino-Neukölln e Dresda, ha annunciato la società. Potrebbero essere interessati 372 dipendenti. Per loro, “soluzioni eque e socialmente accettabili” devono essere concordate con i consigli aziendali e le parti sociali.

Philip Morris Manufacturing GmbH di Berlino interromperà la produzione nella prima metà del 2025. Lo stabilimento f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG di Dresda la seguirà a metà del prossimo anno.

La decisione è giustificata da una domanda di sigarette e tabacco in Europa in calo da anni. La società ha esaminato attentamente tutte le opzioni disponibili per gli adeguamenti della produzione, secondo la dichiarazione.

A partire dal 1° gennaio 2020, Philip Morris aveva già smesso di produrre sigarette a Berlino. 950 dipendenti sono stati licenziati, 25 posti di lavoro sono stati esternalizzati a Dresda e Gräfelfing in Baviera e solo 75 dipendenti sono stati autorizzati a rimanere.

L’azienda internazionale del tabacco possiede, tra gli altri, i marchi Marlboro, L&M e Chesterfield. La sede della filiale tedesca si trova a Gräfelfing, vicino a Monaco di Baviera. Secondo Philip Morris, impiega un totale di circa 1400 persone in Germania.

Giubbe rosse