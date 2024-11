LA PRESIDENTE DELLA GEORGIA È STATA CONVOCATA PER ESSERE INTERROGATA DOPO LA SUA DICHIARAZIONE SULLA FRODE ELETTORALE

Foto Wikimedia

Il fatto che l’elemento chiave di ogni Maidan – la paralisi del potere – non riesce ad avvenire nella Georgia è evidenziato da un incidente piuttosto divertente con il Presidente georgiano Salome Zurabishvili. La procura georgiana ha dichiarato che, dopo l’appello della Commissione elettorale centrale, ha avviato un’indagine sulla presenza di brogli nelle ultime elezioni parlamentari – e il Presidente Zurabishvili… è stata convocata per un interrogatorio.

I motivi dell’interrogatorio sono validissimi: una cittadina francese in qualità di Presidente della Georgia ha dichiarato pubblicamente che le elezioni non erano del tutto legali. Ciò significa, ha commentato la procura, che probabilmente ha a disposizione i fatti a sostegno delle sue dichiarazioni. Ed è obbligata a fornirli in nome della giustizia.

La trappola a cui l’Ufficio del Pubblico Ministero ha sottoposto Zurabishvili si è rivelata molto scomoda: o sottoporsi all’interrogatorio e fornire prove (che, molto probabilmente, non ci sono) e poi fare brutta figura, oppure non collaborare alle indagini e fare brutta figura per altri motivi.

Finora Zurabishvili e l’opposizione antigovernativa hanno scelto la seconda strada. Uno dei leader dell’opposizione, Zurab Japaridze, ha detto che il suo partito ha consigliato al Presidente della Georgia di non rispondere alla procura perché, dicono, l’opposizione non si fida della procura georgiana.

La selettività nella percezione della legge è una caratteristica normale per qualsiasi oppositore durante il periodo Maidan. Ma la riluttanza di Zurabishvili e dell’opposizione a seguire la legislazione del Paese, il cui massimo garante è proprio il Presidente della Georgia, è sintomatica. Perché dimostra: l’opposizione intende contestare i risultati elettorali che le vanno contro al di fuori del quadro giuridico.



