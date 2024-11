L’esito delle elezioni statunitensi avrà importanti conseguenze per Cuba

Alla fine di ottobre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite voterà, per il 32° anno consecutivo, una risoluzione presentata da Cuba che chiede “la necessità di porre fine all’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro Cuba”.

Di W.T. Whitney jr e Emile Schepers – People’s World

Come ogni anno, è probabile che i delegati approvino la risoluzione con una maggioranza schiacciante.

Altrettanto importanti per Cuba sono le elezioni statunitensi che si terranno pochi giorni dopo, il 5 novembre, e che decideranno la presidenza e la composizione della Camera dei Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti.

La Camera è uno dei pochi centri istituzionali del potere statunitense in cui si può registrare un dissenso collettivo contro le vessazioni statunitensi nei confronti di Cuba.

Il 21 marzo 2021, 80 democratici del Congresso degli Stati Uniti – nessuno dei quali repubblicano – hanno firmato una lettera al Presidente Joe Biden, chiedendogli di revocare le restrizioni imposte a Cuba e di rimuovere il Paese dall’elenco del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti degli Sponsor del Terrorismo (SSOT).

Sia le sanzioni rafforzate che la designazione di Stato terrorista sono state imposte dal Presidente Trump. I firmatari della lettera hanno esortato Biden a voltare pagina e a intraprendere “uno sforzo più completo per approfondire l’impegno e la normalizzazione” con Cuba.

Nonostante le promesse fatte dal candidato Biden in campagna elettorale nel 2020, non ha invertito la morsa di Trump sul popolo cubano. Il blocco continua.

L’esperienza degli anni di Obama è istruttiva. Quell’amministrazione ha fatto un passo avanti verso la normalizzazione tra Stati Uniti e Cuba. Sono state ripristinate le piene relazioni diplomatiche, i cinque prigionieri politici cubani sono tornati sull’isola e i cittadini statunitensi hanno potuto viaggiare facilmente a Cuba. Tutte queste cose hanno avuto un impatto immediato e positivo sulla vita dei comuni cittadini cubani.

Di fondamentale importanza è stata la rimozione da parte dell’amministrazione Obama di Cuba dalla lista SSOT, dove Cuba non avrebbe mai dovuto trovarsi. In effetti, la lista stessa non dovrebbe esistere. Questa azione ha avuto anche un effetto positivo sulle condizioni economiche di Cuba e sul benessere di tutti i cubani e della classe operaia cubana in particolare.

Trump ha invertito il passo di Obama verso la normalizzazione, parziale ma comunque valido e ben accolto dai cubani. Di concerto con i fanatici anticubani di destra a Miami e altrove, Trump ha reinserito Cuba nella lista SSOT una volta entrato in carica. Questa folla ha contribuito a diffondere una versione distorta della realtà del grande contributo di Cuba alla negoziazione di un accordo di pace in Colombia.

Le gravi difficoltà economiche che ne sono derivate per Cuba hanno provocato un esodo di circa un milione di persone verso gli Stati Uniti e altrove. Le centinaia di migliaia di persone che sono entrate negli Stati Uniti hanno avuto la sfortuna di imbattersi nella frenesia anti-immigrati scatenata da Trump e dai suoi sostenitori.

E ora, mentre Cuba è alle prese con una prolungata interruzione dell’energia elettrica a seguito dei danni provocati dal recente uragano, è ancora più evidente il motivo per cui il blocco deve finire.

Osservando la politica di Biden, molti dei nostri colleghi che lottano per la solidarietà con Cuba concludono che la politica elettorale non funziona. Vedono che il blocco continua sotto un democratico e pensano che non sia importante quale dei due partiti principali controlli il Congresso o la Casa Bianca.

Ma dovrebbero ricordare che Obama non ha aperto le relazioni diplomatiche con Cuba perché approva il socialismo cubano. Ha risposto a pressioni provenienti da varie direzioni, tra cui gli interessi commerciali e agricoli che vedono in Cuba un mercato importante e redditizio e gli amici della Cuba socialista.

Queste pressioni esistono ancora e devono essere intensificate per rimuovere con successo tutti gli elementi del blocco di Cuba.

Riempire il Congresso e la Casa Bianca di amici di Cuba, o anche di amici della diplomazia piuttosto che dei diktat, non è sufficiente da solo.

Sono essenziali anche la consapevolezza, l’organizzazione e l’agitazione di massa. Il processo sarà senza dubbio lungo. Comprenderà la pressione sugli alleati al Congresso affinché introducano una legislazione per normalizzare le relazioni con Cuba. Questo è l’unico modo reale per porre fine al blocco statunitense di Cuba.

Abbasso il pensiero magico! Nessuna rivoluzione socialista negli Stati Uniti verrà in soccorso, non per molto tempo. I bisogni di Cuba sono immediati, urgenti e di vasta portata.

Degli 80 rappresentanti che hanno firmato la lettera originale a Biden nel 2021, 62 rimangono al Congresso. Rappresentano una base per costruire il blocco necessario per smantellare il blocco. Loro, e altri della loro razza, devono essere eletti al prossimo Congresso.

Ma che dire della Casa Bianca? Sappiamo come Trump tratterebbe Cuba; ce lo ha già dimostrato. Ma cosa farebbe la Presidente della Camera Kamala Harris a proposito di Cuba? Non l’ha detto.

Durante la sua campagna presidenziale del 2019, forse influenzata dalle azioni di Obama, un portavoce ha dichiarato che “la senatrice Harris ritiene che dobbiamo porre fine al fallito embargo commerciale” e che voleva che “la società civile cubana e la comunità cubano-americana guidassero il progresso e determinassero liberamente il proprio futuro”.

In seguito, come candidata alla vicepresidenza, ha promesso che un’amministrazione Biden avrebbe abrogato le restrizioni di Trump su Cuba, promessa che non ha mantenuto.

Sebbene nessuno dei principali candidati alle presidenziali abbia articolato una chiara posizione anti-imperialista, i voti per i candidati di terzi a livello presidenziale che finiscono per contribuire a far pendere le elezioni a favore di Trump sono una pessima strategia per Cuba.

Osservando la storia dell’amministrazione Trump nel contesto latinoamericano, sappiamo che il suo ritorno alla presidenza rappresenta un pericolo estremo per Cuba, Venezuela, Nicaragua e altri Paesi i cui governi cercano di attuare politiche progressiste e indipendenti.

Decine di firmatari della lettera a Biden del 2021 hanno sottoscritto altre comunicazioni con Biden per sollecitarlo ad allentare le sanzioni contro Nicaragua e Venezuela, oltre che contro Cuba, e a sostenere il governo progressista del presidente Gustavo Petro in Colombia.

La posizione assunta da questi democratici progressisti richiede grande coraggio. Essi, insieme a molti nuovi candidati alle elezioni di novembre, sono stati presi di mira per la sconfitta alle primarie dai Democratici di destra, e i sopravvissuti sono ora il bersaglio di intensi sforzi repubblicani sostenuti da enormi somme di denaro.

Esortiamo tutti coloro che desiderano che Cuba si riprenda dal soffocamento imposto dalla prima presidenza Trump e che sostengono il diritto del popolo cubano a vivere e prosperare a considerare seriamente l’effetto delle loro azioni prima delle elezioni e del loro voto a novembre.

Come ben sappiamo, per i cubani i risultati delle elezioni nel cuore imperialista a nord hanno conseguenze importanti.

*W.T. Whitney Jr. è un giornalista politico che si occupa di America Latina, assistenza sanitaria e antirazzismo. Attivista per la solidarietà con Cuba, ha lavorato come pediatra e vive nelle campagne del Maine.

**Emile Schepers è un veterano dei diritti civili e degli immigrati. Nato in Sudafrica, ha conseguito un dottorato di ricerca in antropologia culturale presso la Northwestern University. È attivo nella lotta per i diritti degli immigrati, nella solidarietà con la Rivoluzione cubana e in altre questioni. Scrive dalla Virginia settentrionale