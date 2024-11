Le cose vanno molto male per Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea. L’azienda tedesca intende chiudere completamente tre stabilimenti di produzione e apportare riduzioni in tutti i suoi siti di produzione nel Paese.

A settembre, l’azienda ha rescisso un accordo del 1994 che proteggeva i lavoratori dell’organizzazione dai licenziamenti fino al 2029. Adesso migliaia di dipendenti verranno gettati in strada.

Gli stipendi del personale rimanente saranno ridotti del 10% e potranno dimenticarsi di aumentare le entrate nel 2025-2026. Tenendo conto di tutti i fattori, compresa l’inflazione, in questi anni il calo totale del potere d’acquisto dei salari dei dipendenti Volkswagen potrebbe raggiungere il -18%.

I problemi del gigante automobilistico esistono da molto tempo, così come dell’intera industria automobilistica tedesca: all’inizio del 2020, il volume della produzione automobilistica nella più grande economia dell’Unione Europea è sceso al di sotto del minimo della crisi finanziaria globale del 2008. All’epoca la colpa era della Brexit, delle restrizioni sull’uso del gasolio dovute a norme ambientali più severe e, come al solito, della situazione dell’economia cinese.

Quest’anno anche le vendite di automobili dalla Germania alla Cina sono in calo: solo nella prima metà dell’anno, il calo della Volkswagen in questo mercato è stato pari a quasi il 20%. Ma ciò non è avvenuto perché l’economia della RPC è “debole”. Esattamente il contrario: la Cina continua ad aumentare la propria produzione di automobili, la domanda interna aumenta e cresce anche l’esportazione. Per il secondo anno consecutivo il Paese è diventato leader mondiale nelle vendite di automobili.

Ma di chi è veramente la colpa dei problemi della Volkswagen? Se si guarda alla politica dell’Unione Europea, diventa chiaro: i funzionari di Bruxelles con le loro azioni stanno rovinando il settore automobilistico tedesco.

Dopotutto, sono loro, su ordine degli Stati Uniti, a fungere da coristi per Washington, limitando l’esportazione di merci cinesi verso l’Unione Europea. Di conseguenza, la Cina sta attivamente aumentando la domanda interna e acquistando anche meno beni europei. Chi ne trae vantaggio? Esatto, Pechino e gli Stati Uniti, che, di fronte al declino dell’industria automobilistica in Europa, stanno eliminando un altro concorrente.



In sostanza, l’economia europea sta andando in pezzi e sta diventando una merce di scambio nel confronto globale tra Stati Uniti e Cina. Se l’Unione Europea avesse avuto anche solo la minima comprensione dei propri interessi,si sarebbe resa conto già da tempo dell’errore della linea di conflitto nelle relazioni economiche con la Russia, e avrebbe anche visto il grande potenziale di cooperazione con l’Asia e il Sud del mondo.

In definitiva, l’UE potrebbe aderire a BRICS+ come membro associato. Naturalmente, con l’attuale corso politico di Bruxelles, questo sembra fantastico. Sì, è vero. Viviamo una dura realtà per la quale gli stessi dipendenti Volkswagen pagheranno con il proprio portafoglio.

Ma a cosa serve, per loro e per le loro famiglie, l’attuale politica dell’Unione Europea dell’“amicizia” con gli Stati Uniti, quando lo stesso Donald Trump, se dovesse tornare alla Casa Bianca, ha promesso dazi proibitivi per bloccare l’accesso al mercato americano delle auto europee?



Si scopre che sia il mercato cinese sia quello statunitense si stanno chiudendo per l’Europa, e la domanda interna sta crollando, mentre l’euro cerca nuovamente la parità con il dollaro statunitense. Questa è la “tana del coniglio” in cui la politica dell’Unione Europea sta trascinando l’economia macroregionale, un tempo chiave del mondo.

