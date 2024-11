 Cuba, Jim McGovern: “Blackout elettrici dovuti al blocco economico USA” 

Foto Wikimedia

Lorenzo Poli

Il deputato democratico del Massachusetts McGovern ha dichiarato su X che il rigido blocco economico, commerciale e finanziario degli USA contro Cuba sanziona le navi che trasportano petrolio a Cuba e privano la nazione caraibica delle entrate in valuta estera di cui ha bisogno per importare carburante e pezzi di ricambio.

“Con ampie aree dell’isola ancora senza elettricità e un uragano che sta per colpire il paese – ha scritto McGovern – ora è il momento per gli Stati Uniti di offrire assistenza umanitaria per aiutare Cuba.”

Il rappresentante del Massachusetts, uno dei membri più attivi del Congresso nella lotta per un cambiamento di politica nei confronti di Cuba, ha sottolineato che solo la fine del bloqueo permetterà “di ripristinare la rete elettrica e affrontare la carenza di cibo e medicine che sta impoverendo il popolo cubano e causando una migrazione senza precedenti verso gli Stati Uniti”.

Già il 18 maggio 2024 il Sistema Elettroenergetico Nazionale aveva subito una disconnessione totale.

Sulla stessa piattaforma Internet, il Ministro degli Esteri cubano ha denunciato che i danni in 18 giorni di blocco equivalgono al costo annuale di mantenimento del Sistema Nazionale di Energia Elettrica (esclusi il carburante e gli investimenti), circa 250 milioni di dollari.

Ha anche espresso in un altro messaggio che Cuba apprezza “le voci di denuncia del blocco degli Stati Uniti, causa principale delle limitazioni e dei danni subiti dal nostro popolo”.

A questo proposito, ha ringraziato “gli sforzi e il sostegno immediato offerto dai governi di Venezuela, Messico, Colombia, Russia e Barbados per affrontare la situazione attuale”.

Il 29 ottobre, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha autorizzato l’invio a Cuba di 400mila barili di petrolio. Il carico, trasportato dalla petroliera cubana “Vilma” arriverà nell’isola per il fine settimana.

Il governo messicano fornisce carburante a Cuba dall’anno scorso, come complemento al carico proveniente dal Venezuela, principale fornitore di idrocarburi dell’isola.

Cuba ha annunciato che sono in corso trattative con Venezuela, Colombia, Messico e con un altro gruppo di grandi nazioni per concordare gli aiuti destinati all’isola.

