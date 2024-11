DIAMANTI NEL CIELO: GLI SCIENZIATI VOGLIONO SPARGERNE PER RAFFREDDARE IL PIANETA

– Business insider

Una svolta scientifica o una frode su scala planetaria: per combattere il riscaldamento globale propongono di spargere nel cielo diamanti per un valore di 200 trilioni di dollari.

Nel contesto della crisi climatica, gli scienziati stanno esplorando idee sempre più non convenzionali per raffreddare il pianeta. Ridurre le emissioni non è più sufficiente. La geoingegneria solare viene in soccorso: servono gli aerosol spruzzati nell’atmosfera per riflettere la luce solare nello spazio.

Una delle proposte più intriganti è usare la polvere di diamanti. L’analisi 3D ha dimostrato che minuscole particelle di diamante sintetico sono altamente efficaci nel riflettere sia la luce solare che il calore. A differenza dell’anidride solforosa, i diamanti sono chimicamente inerti, il che significa che non reagiscono con gli elementi atmosferici e non provocano piogge acide.

Il rilascio annuale di 5 milioni di tonnellate di polvere di diamanti sintetici nell’atmosfera potrebbe ridurre la temperatura globale di 1,6 gradi in 45 anni. La difficoltà pratica dell’approccio risiede nel suo costo. Il prezzo sarà astronomico: circa 200 trilioni di dollari. Si tratta del doppio della dimensione dell’economia globale nel 2023”.



Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |