VOLKSWAGEN. L’UTILE OPERATIVE NEL Q3 CROLLA DEL 42%

Fonte: CNBC

La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha registrato mercoledì un calo del 42% dell’utile operativo nel terzo trimestre.

L’utile operativo è sceso a 2,86 miliardi di euro (3,1 miliardi di dollari), mentre i ricavi delle vendite del terzo trimestre sono scesi dello 0,5% su base annua a circa 78,5 miliardi di euro.

Le vendite di veicoli sono diminuite dell’8,3% nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha dichiarato Volkswagen.

La liquidità netta del Gruppo Volkswagen si è attestata a 160,6 miliardi di euro alla fine di settembre 2024, ha dichiarato. La liquidità netta della società si è attestata a 147,4 miliardi di euro alla fine del 2023.

Volkswagen ha dichiarato mercoledì che i suoi risultati nei primi tre trimestri dell’anno sono stati influenzati dall’aumento dei costi fissi e dagli sforzi di ristrutturazione. L’utile operativo tra gennaio e settembre di quest’anno è stato inferiore del 21% su base annua.

I risultati del terzo trimestre arrivano dopo che il mese scorso Volkswagen ha tagliato le sue prospettive annuali per il 2024 per la seconda volta in pochi mesi. All’epoca, la casa automobilistica aveva dichiarato di aspettarsi un margine di profitto di circa il 5,6% per l’anno, insieme a un calo dello 0,7% delle vendite a 320 miliardi di euro. Queste cifre sono rimaste invariate mercoledì.

Giubbe Rosse