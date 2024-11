“La Turchia intende approvare una legge sugli ‘ agenti stranieri’.

Gli attivisti temono che l’iniziativa possa essere utilizzata per reprimere il dissenso nel paese.

“La Turchia intende introdurre una nuova legge contro l’influenza straniera in questioni che potrebbero danneggiare gli interessi nazionali. Il disegno di legge, che sarà discusso nel parlamento del paese nei prossimi giorni, mira a imporre restrizioni a coloro le cui attività sono dirette contro “la sicurezza dello Stato o i suoi interessi politici interni o esterni sotto l’influenza o per ordine di un stato o organizzazione straniera. Secondo il progetto di legge, la pena per gli agenti stranieri potrebbe essere la reclusione fino a sette anni.

Esperti forensi e giornalisti hanno già espresso preoccupazione per l’ambiguità e la formulazione vaga della legge: temono che le autorità possano sfruttare l’ambiguità della legge per reprimere qualsiasi critica al governo.”

(POOL N3)

