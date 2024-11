Video | A Valencia fango e insulti contro il Re Felipe, Letizia e il Premier

Pesantissima contestazione a Paiporta contro i sovrani e i rappresentanti istituzionali in visita nelle zone alluvionate per incontrare i cittadini. Ad accoglierli una folla furiosa

Autore: Vincenzo Giardina

ROMA – Fango, insulti e grida di “assassini, assassini” all’indirizzo del primo ministro di Spagna Pedro Sanchez e anche di re Felipe VI e della regina Letizia oggi a Paiporta, nella regione alluvionata di Valencia.

Video della contestazione sono in apertura delle edizioni online di El Pais e di altri quotidiani nazionali. Le proteste hanno riguardato anche il presidente della Generalitat di Valencia, Carlos Mazon. La Guardia Civil, insieme ad agenti di polizia, ha improvvisato un cordone per contenere la folla, che ha più volte urlato “assassini, assassini”. I sovrani sono rimasti nella località per oltre un’ora, cercando di parlare con i residenti e di ascoltare i loro bisogni, ricostruisce El Pais, mentre continuavano urla e accuse all’indirizzo delle autorità per il ritardo dei soccorsi e degli aiuti.

Il giornale riferisce che Felipe VI e Letizia continueranno la visita delle zone disastrate, dirigendosi a Chiva. Il bilancio dell’alluvione, con allarmi per il maltempo ancora in vigore, ha raggiunto oggi quota 214 morti