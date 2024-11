AFV ESPRIME SOLIDARIETÀ AD ANDREA LUCIDI E VINCENZO LORUSSO

Ostacolare i giornalisti non allineati con il pensiero dominante pare sia diventato uno sport nel nostro paese.

A farne le spese questa volta due giornalisti: Vincenzo Lorusso e Andrea Lucidi, due reporters che seguono il conflitto in Donbass già dal 2014.

In particolare modo questo tentativo censorio è portato avanti da Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Europeo in quota PD e dal giornalista Massimiliano Coccia de Linkiesta nonché marito dell’euro deputata.

A questi si è aggiunto anche Alberto Losacco, sempre PD che ha sollecita il ministro Tajani a intervenire per fermare i giornalisti Lucidi e Lorusso.

Ora la questione non è se i due giornalisti siano o non siano filo russi se piacciano o non piacciano i loro report. Il problema è il desiderio censorio della nostra classe politica.

Quindi come AFV ci teniamo ad esprimere la nostra piena solidarietà a Andrea e Vincenzo