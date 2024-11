Le brigate comuniste di solidarietà a Valencia vanno in soccorso alla popolazione

“C’è solo l’organizzazione dei lavoratori”, ha dichiarato Jordi Martínez (responsabile dell’organizzazione delle brigate), di fronte alla mancanza di coordinamento istituzionale.

Fonte: Mundo Obrero

La brigata di volontari organizzata dal PCPV ha già iniziato a distribuire cibo e a pulire, nonostante la carenza di pale e rastrelli. L’associazione “José Martí” e i nuclei di tutto lo Stato stanno collaborando per raccogliere fondi, strumenti e altre forniture necessarie dopo la catastrofe ambientale.

Il Partit Comunista del País Valencià (PCPV) ha lanciato un’iniziativa di volontariato dalla sua sede di Benimaclet per contribuire alle operazioni di pulizia e soccorso dopo il devastante uragano che ha colpito Valencia e altre zone vicine. Quasi un centinaio di persone hanno contattato l’organizzazione comunista per offrire il loro aiuto e continuano ad aggiungersi altre mani attraverso il link al gruppo Whatsapp in cui si stanno organizzando.

Questa mattina, circa 60 volontari organizzati in sei gruppi sono stati dislocati in comuni come La Torre, Benetússer, Cheste o Alfafar, tra gli altri, per partecipare alla pulizia e all’assistenza ai vicini colpiti. “Abbiamo assistito a un’ondata di volontari a fronte della mancanza di coordinamento istituzionale”, ha dichiarato Jordi Martínez, responsabile dell’organizzazione delle brigate.

Questo volontario ha raccontato al Mundo Obrero che le decine di volontari che hanno contattato il PCPV si sono messi a disposizione della Protezione Civile, che si è dimostrata ricettiva ma non ha ancora assegnato loro alcun compito. Nel frattempo, hanno potuto constatare sul campo che l’esercito è arrivato oggi, ma non è ancora stato attivato per svolgere i compiti concreti che hanno visto.

La sede del PCPV, situata in Calle Francisco Martínez 17 a Benimaclet, è diventata un centro di raccolta di beni di prima necessità, tra cui cibo, acqua, prodotti per l’igiene, batterie e torce, che vengono distribuiti in coordinamento con le autorità locali. L’organizzazione ha anche avviato una campagna di raccolta di pale, rastrelli e altri strumenti di pulizia, essenziali per il lavoro di rimozione delle macerie. Gli organizzatori della brigata sottolineano che per il momento non c’è bisogno di vestiti e coperte, perché ne è già arrivata una grande quantità.

Per garantire la fornitura di rastrelli, pale e degli strumenti più indispensabili al momento, il PCPV sta coordinando gli sforzi con altre sezioni del Partito Comunista di Spagna, vista l’impossibilità di acquistare nei supermercati dove questo tipo di utensili è esaurito. “Abbiamo pochi attrezzi, anche se abbiamo provato a comprare”, lamenta il volontario comunista, che spiega l’importanza di una rapida pulizia per riportare la normalità nella vita della classe operaia valenciana.

Anche l’Associazione Valenciana di Amicizia con Cuba “José Martí”, che ha aperto un conto corrente bancario per convogliare le donazioni per l’acquisto di materiali di pulizia e beni di prima necessità per le famiglie colpite, ha collaborato a questo compito di raccolta di attrezzi.

Nei prossimi giorni il PCPV riceverà grandi quantità di materiale che sta già raccogliendo da altri centri comunisti in tutto il Paese. “Ci siamo sentiti abbandonati (dai consigli comunali)”, denuncia Jordi, che spiega che ‘tutto ciò che c’è è l’organizzazione dei lavoratori