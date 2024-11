𝗔𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗮. 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶!

I dati dell’Istat confermano che, in ottobre, i prezzi del carrello della spesa, ovvero di cibo e bevande, prodotti per la cura della persona e della casa, sono di nuovo in aumento. E lo sono a una velocitร tripla rispetto all’inflazione media.

Queste spese colpiscono soprattutto le classi popolari, che usano i propri redditi soprattutto per i beni di prima necessitร . Intanto, รจ ormai stata dimenticata, anche dal centrosinistra, la battaglia per il salario minimo, che noi continuiamo a portare coerentemente avanti. Per la guerra ci sono sempre i soldi, per i salari e dare da mangiare mai, e non possiamo accettarlo!

Marta Collot Pap