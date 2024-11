PERDE LA SINISTRA GUERRAFONDAIA E GENOCIDA

Foto Wikimedia

Nelle elezioni USA, più che vincere TRUMP ha perso HARRIS, cioè la pseudo sinistra guerrafondaia e genocida che sta con ricchi e potenti e finge progressismo; mentre copia la destra sui principali temi. Pare che milioni di voti siano mancati alla candidata democratica, mentre Trump ha ripreso tutti i suoi.

La sinistra liberale NATO ha perso e perderà sempre contro l’estrema destra, che essa ha fatto rinascere e legittima con tutte le sue guerre per i “valori” dell’Occidente.

Questa la lezione per tutti i centrosinistra italiani ed europei, che in realtà sono un centrodestra: il voto utile che continuano a chiedere è il più inutile per tutto. Ora la sinistra europea se vuol dare segno di vita prima di tutto faccia la pace con la Russia e condanni Israele.

La destra in Occidente comincerà a perdere quando rinascerà una vera sinistra pacifista ambientalista e socialista

Giorgio Cremaschi pap