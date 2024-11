Botswana, Boko nuovo presidente. Una svolta storica

Foto Wikimedia

Il nuovo governo del Botswana, guidato da Duma Boko, si prepara ad affrontare le sfide dopo una sorprendente vittoria elettorale che ha posto fine al regno del Partito Democratico del Botswana (BDP), alla guida ininterrotta del paese da 58 anni.

Il presidente uscente del Botswana Masisi cede il posto a Boko

Duma Boko ha prestato giuramento venerdì, appena due giorni dopo che il suo partito Umbrella for Democratic Change (UDC) ha vinto con una valanga di voti, conquistando 36 seggi in parlamento; cinque in più del necessario per ottenere la maggioranza.

Il BDP, che è al potere sin dall’indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna nel 1966, è riuscito ad assicurarsi solo sei seggi, segnando il totale più basso di sempre.

Il presidente uscente Mokgweetsi Masisi ha riconosciuto la sconfitta inaspettata, affermando: “Abbiamo sbagliato alla grande agli occhi della gente”.

Nel suo discorso di accettazione, Boko ha sottolineato la sua intenzione di introdurre un salario minimo di 4.000 pula (circa 300 dollari) e di stabilizzare i rapporti con i partner dell’industria dei diamanti diversificando l’economia lontano dalla sua dipendenza dai diamanti