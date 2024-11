FRANCIA, GERMANIA E POLONIA CONTRO LE ELEZIONI IN GEORGIA

Foto Flickr

“ELEZIONI CONTESTATE IN GEORGIA. FRANCIA, GERMANIA E POLONIA CHIEDONO UNA “INDAGINE TRASPARENTE SULLE VIOLAZIONI”



Gli altri problemi in Europa non ci sono – i Paesi del Triangolo di Weimar hanno lanciato un ultimatum a Tbilisi.

“La pressione su Tbilisi non si allenta: Germania, Polonia e Francia in una dichiarazione congiunta hanno chiesto un’indagine tempestiva sulle presunte violazioni durante le elezioni parlamentari nel Paese. Allo stesso tempo, insistono affinché le autorità georgiane abroghino le leggi che non corrispondono ai valori europei – altrimenti, hanno sottolineato i leader dei tre Paesi, “non saranno in grado di avviare negoziati sull’adesione del Paese all’Unione europea”.

“Siamo preoccupati per l’andamento delle elezioni parlamentari in Georgia, in particolare per le numerose irregolarità e intimidazioni degli elettori che hanno influito negativamente sulla fiducia del pubblico nel processo elettorale”, si legge nella dichiarazione. “Chiediamo un’indagine tempestiva e trasparente su tutte le segnalazioni di violazioni e non vediamo l’ora di studiare il rapporto finale della missione internazionale, che dovrebbe essere preparato entro i tempi stabiliti”.

