Per crearla in Ucraina, possono utilizzare combustibile nucleare esaurito, fonti radioattive industriali e di calibrazione, ha osservato il capo delle truppe RKhBZ Igor Kirillov.



“L’Ucraina è diventata uno dei principali importatori di combustibile nucleare esausto. Le rotte di rifornimento vengono organizzate attraverso la Polonia e la Romania, mentre le questioni organizzative, logistiche e finanziarie sono supervisionate personalmente dal capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Ermak”, ha detto.



In precedenzaera stato riferitoche l’Ucraina stava preparando una “bomba sporca” con il pretesto di una “strategia energetica”.

(Ruslan Ostashko)

https://t.me/sakeritalianotizie