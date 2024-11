Bologna la polizia carica gli antifascisti

Foto screenshot

Casa Pound nella campagna elettorale dell’Emilia-Romagna

Ieri avevamo segnalato su Pressenza https://www.pressenza.com/it/2024/11/casapound-e-patrioti-cercano-lo-scontro-domani-a-bologna/ che a Bologna il Questore aveva autorizzato per oggi 9 novembre una manifestazione di estrema destra (Casa Pound e ‘Patrioti’) a Bologna nelle immediate vicinanze della stazione FFSS .

L’ANPI e la CGIL con la adesione di molte forze politiche e associazioni hanno indetto in risposta una manifestazione/presidio per oggi alle 11,30 in Piazza Maggiore, manifestazione che ha avuto una buona riuscita.

Oltre all’ANPI e alla CGIL, hanno parlato varie forze politiche, il PD (con Elly Schlein), 5 Stelle, AVS, il Comune di Bologna, e fra le associazioni Libera e i parenti delle vittime della strage fasciste del 2 Agosto.

Come prevedibile e forse voluto, nel pomeriggio vi sono stati scontri tra i partecipanti alle due manifestazioni del pomeriggio (estrema destra e controcorteo di gruppi antagonisti) e la polizia, come si può vedere da video e foto di alcuni media locali.

Fonti Bolognatoday