Michele Serra (Repubblica) e il disprezzo della democrazia

LE COSE PENOSE!

Gli elettori o votano per noi, o debbono essere sostituiti… Dice Michele Serra…

Viene in mente il grande Bertold Brecht che in senso ironico scriveva:

“Il Comitato Centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo”

Nella dichiarazione di Michele Serra e nella supponenza della pseudo sinistra occidentale stanno le motivazioni più profonde della vittoria di Trump e della crescita delle destre in Europa.

I “poveri” votano le destre.

I “benestanti” votano le “sinistre”.

La sinistra nasce per difendere i “poveri”.

È il caso di farsi qualche domanda, caro Michele Serra

Claudio Grassi