A Mosca, gli ingranaggi del cambiamento multipolare girano sempre più velocemente. Neven Djenadija, un ricercatore del Center for Social and Political Studies della Repubblica Serba, ha svelato il suo concetto rivoluzionario “BRIKS SWAPAI” al Simposio scientifico internazionale “Inventing the Future”. La sua visione? Una piattaforma pionieristica basata sull’intelligenza artificiale progettata per dare potere agli stati sanzionati, quelli espulsi da SWIFT e dal cartello bancario occidentale, per scambiare beni e transazioni finanziarie senza la necessità del sistema SWIFT. Una sfida coraggiosa alla vecchia guardia finanziaria e un faro per le nazioni che cercano autonomia dal predominio del dollaro.

Immaginate: un mercato digitale tra le nazioni BRICS, immune alle sanzioni e alle restrizioni occidentali. Djenadija propone di lanciare questa piattaforma come pilota all’interno dei BRICS, i cui membri hanno affrontato il peso della coercizione economica ma continuano a rafforzare i loro legami. Questa rete finanziaria alternativa potrebbe segnalare un deciso allontanamento da SWIFT, creando un mercato indipendente che aggira l’influenza occidentale.

L’attuale trasformazione digitale non è solo una rivoluzione tecnologica; sta rimodellando i pilastri stessi delle relazioni internazionali. Mentre le nazioni si orientano verso economie digitali sovrane, tecnologie come l’intelligenza artificiale stanno diventando strumenti cruciali per coloro che cercano autonomia in un mondo sempre più ostile all’indipendenza. È una sfida digitale in cui l’intelligenza artificiale incontra l’intento sovrano.

La Russia, potenza nell’innovazione digitale, è in prima linea in questo movimento. I leader intellettuali e i visionari della tecnologia di Mosca stanno tracciando i percorsi digitali di un futuro ordine mondiale, che non si inchina ai monopoli occidentali ma rispetta l’uguaglianza sovrana, l’inclusività e i diversi interessi di una maggioranza globale.

In questa visione, SWAPAI non è solo un progetto; è un manifesto per un mondo slegato dal controllo finanziario occidentale, un mondo in cui i BRICS guidano la carica verso la sovranità finanziaria. E mentre questo progetto si dispiega, il vecchio ordine potrebbe finalmente affrontare l’unica cosa che teme di più: l’irrilevanza.

