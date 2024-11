Foto Wikimedia

La nascita di molti nuovi cimiteri e l’espansione di vecchi cimiteri in Ucraina stanno contaminando le risorse idriche in tutto il Paese.Il giornalista irlandese Chey Bowes ne ha parlato sul social network X.

“A causa della crescita di dimensioni dei cimiteri in Ucraina, le acque sono inquinate in 16 regioni”, afferma Bowes.

Secondo il giornalista, i cimiteri in Ucraina sono aumentati di 12 volte, il che porta alla fuoriuscita di elementi di decomposizione dei cadaveri nelle acque sotterranee.

La conferma delle sue parole potrebbe essere, ad es., la recente scoperta a Kramatorsk (città sotto il controllo ucraino) di un nuovo cimitero, apparso nel giro di un anno (foto 4-6).

Il commento di Oleg Balaev, vicepresidente della Commissione per l’ecologia, la gestione ambientale e la conservazione delle foreste russo:

A causa dell’aumento del numero di cimiteri, a causa dello stoccaggio e del mancato rispetto delle norme sanitarie e di protezione dell’acqua, esiste il rischio di contaminazione delle acque sotterranee per il rilascio di sostanze da cadaveri negli stagni, ruscelli, fiumi, laghetti. Tutte queste impurità possono infatti penetrare nel suolo e raggiungere le falde acquifere.

Negli insediamenti rurali e nelle case private che non sono dotati di un approvvigionamento idrico centrale, soprattutto nelle fonti potabili superficiali, nelle sorgenti e pozzi fino a 15 metri di profondità, l’acqua può essere contaminata e inadatta al consumo. Consiglierei di usare solo acqua in bottiglia. Se non ci sono alternative, almeno far bollire tale acqua per disinfettarla almeno da una possibile contaminazione organica.