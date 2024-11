Il semaforo è guasto. La Germania si avvia alle elezioni anticipate

Foto Flickr

Il ministro federale delle Finanze Christian Lindner (FDP) non si mostra più disposto a sostenere il compromesso sociale. “Non voglio più sottoporre il nostro Paese a questo tipo di comportamento”. Con queste parole, il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha destituito Lindner dal suo incarico. Nel frattempo, il Presidente federale ha consegnato gli avvisi di licenziamento anche ad altri due ministri della FDP, mentre il Ministro dei Trasporti Volker Wissing si è dimesso dalla FPD e rimane in carica.

Fonte: Sozialismus.de

Ciò significa che dopo poco meno di tre anni in Germania, l’alleanza di governo tra SPD, Verdi e FDP, che ha iniziato il 2021 come “coalizione progressista”, è andata in pezzi. Giorni prima, il ministro delle Finanze Lindner aveva chiesto in un documento di posizione riforme di ampia portata per la Germania come sede di affari (si veda la nostra valutazione “La miseria di un partito liberale ossificato” qui). Nelle successive consultazioni tra i partiti è stato negoziato un possibile compromesso.

Poco dopo una riunione del comitato di coalizione, il Cancelliere federale ha annullato la collaborazione con l’FDP e Lindner. Il conflitto sugli obiettivi politici e sulle possibili misure si era inasprito drasticamente: Lindner aveva proposto nuove elezioni per il Cancelliere, che Scholz aveva respinto e, alla luce dell’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti e della difficile situazione dell’economia tedesca, aveva sostenuto la necessità di sospendere il freno al debito.

Scholz ha insistito sul fatto che l’FDP dovrebbe mettere da parte le sue posizioni programmatiche e ideologiche in questa difficile situazione. La politica inizia con lo sguardo alla realtà. In termini concreti, questo significa: La Germania ha il livello di debito di gran lunga più basso di tutte le grandi democrazie economicamente forti. In altre parole, la Repubblica Federale ha gestito finora le sue risorse pubbliche in modo responsabile.

La realtà include anche, come ha detto Scholz nella sua dichiarazione: “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha cambiato profondamente la situazione della sicurezza per gli anni a venire. Dobbiamo investire molto di più nella nostra difesa e nella Bundeswehr – proprio ora, tra l’altro, dopo i risultati delle elezioni negli Stati Uniti. 1,2 milioni di ucraini hanno trovato protezione dal terrore delle bombe russe nel nostro Paese. […] Sostenere l’Ucraina è e rimane importante. E dico anche chiaramente: non sono disposto a finanziare il nostro sostegno all’Ucraina e gli investimenti nella nostra difesa a spese della coesione sociale – a spese delle pensioni, della sanità o dell’assistenza. […] Ecco perché non darò ai cittadini la possibilità di scegliere: O investiamo abbastanza nella nostra sicurezza – o investiamo in buoni posti di lavoro, in un’economia moderna e in infrastrutture funzionanti”.

Il Cancelliere ha insistito sul fatto che la coalizione ha portato avanti la modernizzazione ecologica e sociale dell’economia e delle infrastrutture negli ultimi tre anni e ha anche affrontato le spese aggiuntive derivanti dai costi della guerra. La richiesta di Lindner di una soluzione “o l’una o l’altra” era avvelenata, poiché la Repubblica poteva continuare a far fronte a entrambe le sfide finanziarie.

L’FDP, con Lindner alla guida, voleva spostare radicalmente l’equilibrio sociale esistente con la richiesta di “sfruttare le riserve di efficienza” nei sistemi di sicurezza sociale. Perché – secondo Scholz – la richiesta di mobilitare le riserve di efficienza “nasconde duri tagli alla sanità o all’assistenza e una minore sicurezza se qualcuno si trova in difficoltà. Questo è irrispettoso nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato duramente per ottenere questa sicurezza. Verso tutti coloro che pagano le tasse e i contributi sociali”.

L’FDP è favorevole al mantenimento dell’attuale normativa fiscale e allo stesso tempo chiede sgravi per le imprese e per i percettori di redditi più elevati: in particolare riducendo l’imposta sulle società di due punti percentuali (circa 3,5 miliardi di euro) in una prima fase e riducendo il supplemento di solidarietà del 2,5% (4,5 miliardi di euro) in una prima fase. Tutto questo si può leggere nel documento di Lindner dello scorso fine settimana.

In questo caso, la difesa del freno all’indebitamento si combina con un duro attacco ai diritti sociali acquisiti dei lavoratori salariati o dei beneficiari di prestazioni sociali:

Un orario di lavoro più lungo è essenziale, poiché la Germania è agli ultimi posti in termini di ore di lavoro annue effettive per dipendente nel confronto internazionale. È urgente migliorare le condizioni quadro e gli incentivi per aumentare significativamente l’orario di lavoro in Germania.

Anche il tasso di malattia in Germania è troppo alto nel confronto internazionale. Come “vittoria rapida”, si dovrebbe sostituire la normativa speciale sui congedi telefonici per malattia in vigore durante la pandemia di coronavirus.

Le “riforme” della previdenza sociale, in particolare dell’assicurazione sanitaria, pensionistica e di assistenza a lungo termine, dovrebbero garantire che non ci siano ulteriori oneri per il bilancio federale e che gli aumenti dei contributi siano limitati.

Rendendo più flessibile il pensionamento con l’adeguamento attuariale delle detrazioni e gli aggiustamenti del livello minimo di pensione, cioè soprattutto con drastici tagli alle pensioni in caso di pensionamento anticipato, si potrebbero risparmiare 4,5 miliardi di euro.

I risparmi sull’assegno di cittadinanza devono essere ottenuti standardizzando i costi dell’alloggio e delle spese accessorie, riducendo il tasso di partecipazione del governo federale, fissando limiti massimi nazionali per le dimensioni adeguate degli alloggi (2,0 miliardi di euro) e abolendo la regola del “grandfathering” per il tasso standard dell’assegno di cittadinanza (1,0 miliardi di euro).

Riduzione del sostegno federale (“somme forfettarie pro capite”) ai costi dei rifugiati (a causa del minor numero di domande di asilo iniziali) (1,0 miliardi di euro).

I rifugiati provenienti dall’Ucraina non riceveranno più i benefici dell’SGB II come in precedenza. Per questo gruppo verrà creata una categoria giuridica separata, con un livello di prestazioni ridotto simile a quello dell’AsylbLG, pur mantenendo l’accesso al mercato del lavoro.

Il Cancelliere ritiene inoltre che le proposte di tagliare circa 14 miliardi di euro dalla politica climatica siano del tutto fuori luogo. Lindner, tuttavia, ha ribadito la sua teoria secondo cui la società ha bisogno di una vera svolta economica attraverso tutte le misure citate. La debolezza fondamentale del Paese in termini di crescita può essere superata solo tagliando il bilancio sociale.

La “coalizione del progresso” è radicalmente fallita. Il Cancelliere si affida ora alla cooperazione con il leader dell’opposizione Friedrich Merz (CDU) per raggiungere un accordo su un accordo di transizione. Scholz ha anche annunciato che chiederà un voto di fiducia al Bundestag il 15 gennaio. Le nuove elezioni potrebbero quindi svolgersi nel marzo del prossimo anno.

La campagna elettorale che si è aperta con l’esautorazione dell’FDP dalle responsabilità di governo lo dice chiaramente: per il prossimo futuro, non c’è alcuna base di fiducia perché i socialdemocratici continuino a lavorare con i Liberi Democratici o almeno con politici come Lindner: “È preoccupato della sua clientela, è preoccupato della sopravvivenza a breve termine del suo stesso partito”.

Per il resto – continua Scholz – questa disputa a scena aperta non deve oscurare la visione di ciò che questo “governo della ragione” ha realizzato insieme: “Stiamo facendo progressi sulla questione dell’immigrazione irregolare – siamo stati recentemente in grado di ridurla di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Stiamo facendo grandi progressi nel nostro impegno per la sicurezza energetica e la protezione del clima. Per la prima volta, siamo in grado di raggiungere i nostri obiettivi di espansione per l’energia eolica e solare. L’inflazione è scesa al 2%, i salari reali e le pensioni sono tornati a crescere. Abbiamo assicurato l’approvvigionamento energetico della Germania e stabilizzato i prezzi dell’energia. Solo pochi anni fa, quasi una persona su quattro era costretta a lavorare nel settore a basso salario. Oggi è solo una su sette”.

Non è certo che la partenza della FDP, con il suo attacco radicale al mercato del lavoro salariato, le garantirà la sopravvivenza alle prossime elezioni. L’SPD si era già preparata per una campagna elettorale caratterizzata da un peggioramento della situazione economica in un documento strategico prima del crollo della coalizione, le cui richieste fondamentali erano: “Rafforzare l’economia, garantire i posti di lavoro, alleggerire l’onere dei lavoratori” (si veda il nostro articolo “Orientamento verso il nucleo del marchio di sinistra”).

In ottobre, il “Merz-CDU” è stato identificato come l’avversario più feroce, il cui approccio di politica economica era: “Osare di più il capitalismo”. I partiti dell’Unione proporrebbero i ben noti e ripetutamente falliti concetti: “contenimento dei salari, tagli sociali, tagli alle pensioni, limitazione del diritto di sciopero, privatizzazione delle infrastrutture pubbliche” e “cancellazione degli investimenti pubblici”. Per la SPD, queste proposte sono il modo sbagliato per far uscire la Germania dalla crisi.

Secondo il documento strategico, la Germania si trova in una “fase storica di sconvolgimenti”. L’obiettivo è combattere il crollo economico in modo socialmente responsabile. La leadership del partito è favorevole a un programma di investimenti, a un aumento del salario minimo, a una sicurezza a lungo termine per le pensioni di anzianità e a una riforma fiscale che alleggerisca il 95% dell’onere sui lavoratori dipendenti. Soprattutto in tempi in cui si tagliano posti di lavoro e si mettono a rischio le sedi, i socialdemocratici si schierano al fianco dei lavoratori: “Ci battiamo per ogni singolo posto di lavoro”.

Con tutte queste misure, che saranno finanziate con un aumento delle tasse sui ricchi, i socialdemocratici vogliono superare la cronica crisi economica ed espandere le infrastrutture energetiche, l’economia digitale e il settore dell’istruzione. Inoltre, un “Fondo per la Germania” metterà in comune capitali pubblici e privati per investimenti futuri. L’SPD spera che, dopo due anni senza crescita, la Germania dia vita a una “nuova ripresa” di cui “tutti” potranno beneficiare.

È lecito dubitare che questo tentativo dell’SPD di recuperare l’attuale ampio divario nei sondaggi elettorali con una nuova campagna di “rispetto” sarà coronato da successo