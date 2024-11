Un’analisi marxista della vittoria di Donald Trump

Dopo una notte elettorale tumultuosa, i media tradizionali offrono analisi frettolose e narrative di parte. Ma cosa ci dicono davvero i risultati? La risposta richiede una riflessione più profonda sulla lotta di classe e sulle contraddizioni che attraversano la politica statunitense. Di seguito la traduzione dell’articolo di C.J. Atkins per People’s World.

È la mattina dopo, e tutti i commentatori dei media mainstream stanno proponendo le loro spiegazioni su ciò che è accaduto. Nei prossimi giorni non mancheranno analisi frettolose e storie con motivazioni politiche di parte.

I titoli gridano: Trump ha stracciato Harris e un’“onda rossa” ha riconquistato il Senato. La conclusione rapida e semplicistica che alcuni stanno diffondendo è che il paese, nel suo insieme, si sia spostato a destra e che il presunto orientamento dei Democratici verso progressisti e minoranze sia stato respinto dalla maggior parte degli americani.

Ma è davvero quello che abbiamo appena visto? La vasta coalizione anti-MAGA ha vinto ogni elezione nazionale dal 2018; dunque, le motivazioni e i sentimenti che hanno alimentato quelle vittorie sono semplicemente svaniti?

Le vittorie della destra nelle elezioni passate – come quelle di Reagan o Bush padre e figlio – erano segnali di un riallineamento ideologico di massa verso una visione reazionaria da parte del popolo americano? Oppure, come in quelle elezioni, c’era qualcos’altro in gioco anche questa volta?

La verità è che ci vorrà tempo per analizzare a fondo i risultati e mettere insieme un quadro completo. Dobbiamo tenere a mente che l’analisi scientifica richiede tempo e che non tutto è così ovvio come potrebbe sembrare a prima vista. Come diceva Karl Marx: “Tutta la scienza sarebbe superflua se l’apparenza esteriore e l’essenza delle cose coincidessero direttamente”.

I marxisti – quelli veri, non quelli fantomatici che Trump sostiene stiano complottando per prendere il controllo del paese – cercano sempre di non farsi ingannare dalle apparenze o da un idealismo astratto, che la classe dominante utilizza per nascondere o distorcere la vera essenza delle cose.

Nelle prossime settimane e mesi, man mano che le forze antifasciste si riorganizzeranno, ci sarà molto da riflettere e criticare mentre elaboriamo strategie e tattiche per il periodo a venire. Potrebbe essere troppo presto per trarre conclusioni definitive, ma ci sono alcune cose che possiamo affermare con un ragionevole grado di sicurezza.

1. Gli Stati Uniti stanno entrando in un periodo di intensificata lotta di classe.

Trump e la fazione MAGA del Partito Repubblicano sono il veicolo per i capitalisti più reazionari del paese. Collettivamente, aziende anti-lavoratori, fondi speculativi predatori e il capitale finanziario hanno speso centinaia di milioni per eleggere lui e un Senato controllato dal GOP. I nomi sono ben noti: Susquehanna Group, Koch Industries, Blackstone, Walmart, TD Ameritrade, Wynn Resorts, Home Depot, Energy Transfer Partners, Sequoia Capital, Johnson & Johnson e altri.

Hanno rimesso il loro uomo alla Casa Bianca, e i politici da loro finanziati gestiranno il Congresso. Non pensate che non sfrutteranno appieno le opportunità che questo offre.

E peggio ancora, a differenza del 2016, questa volta Trump non improvviserà. Entrerà alla Casa Bianca a gennaio con un’agenda dei miliardari già pronta – il Project 2025 – che prende di mira la classe lavoratrice e i sindacati, le persone di colore, gli immigrati, le donne, le persone LGBTQ, Medicare, Social Security, Medicaid, la legislazione sul cambiamento climatico e altro ancora. Preparatevi a vedere importanti tagli fiscali per i ricchi e riduzioni dei servizi pubblici per tutti gli altri.

Inoltre, vale la pena notare che questa volta ci sono state importanti contraddizioni nei modelli di voto, che preannunciano un’accentuazione della divisione di classe. Ovunque fossero presenti sulla scheda elettorale, per esempio, gli emendamenti sull’aborto hanno ottenuto il sostegno della maggioranza. Solo in Florida, dove le regole anti-democratiche richiedono una maggioranza qualificata, un referendum pro-aborto è fallito.

Tali esiti apparentemente contraddittori suggeriscono che stiamo vivendo un’epoca di conflitto sia politico che ideologico, una battaglia di economia e idee.

2. Molte persone sono rimaste a casa.

Dovremo esaminare diverse domande se vogliamo davvero analizzare queste elezioni da una prospettiva di classe: chi ha votato e come? Perché hanno votato in quel modo? Chi non ha votato e perché?

La stampa corporativa e i suoi commentatori stanno diffondendo ogni sorta di dichiarazioni volte a dividere la classe lavoratrice. Dicono che i latinos non si sono presentati, che troppi uomini neri hanno votato per Trump, che le donne hanno votato contro i divieti sull’aborto ma hanno anche scelto Trump, e che gli arabi americani si sono concentrati troppo su Gaza.

I dati preliminari suggeriscono che alcuni di questi argomenti siano solo chiacchiere. Sono tutte varianti della mentalità del “dare la colpa agli elettori” e non sostituiscono un’analisi materiale. C’è ancora molto da analizzare.

Un dato importante che abbiamo ora è che l’affluenza complessiva è probabilmente in calo rispetto al 2020 – per entrambi i partiti. I numeri attuali sono ancora preliminari e i voti stanno ancora venendo conteggiati, specialmente in luoghi come California e Arizona. Dovremo osservare come si evolveranno i risultati finali per vedere se questo modello si conferma.

Al momento della pubblicazione, tuttavia, Trump sembra essere in ritardo di circa due milioni di voti rispetto al suo totale perdente nelle ultime elezioni. Il grande divario, però, si registra sul fronte democratico. Sembra che Harris possa finire con 12-13 milioni di voti in meno rispetto al totale ottenuto da Biden nel 2020. Anche negli stati tradizionalmente blu, il totale dei democratici è sceso significativamente, in alcuni stati con cali a doppia cifra.

Ma con Trump a sua volta in calo, l’evidenza di un massiccio spostamento a destra da parte degli elettori sembra debole. Piuttosto, milioni di persone che hanno votato per Biden l’ultima volta potrebbero essere rimaste a casa nel 2024. Dobbiamo capire il perché.

Sotto il capitalismo neoliberista, la frammentazione della nostra società e l’alienazione delle persone le une dalle altre sono aumentate rapidamente. Intenzionalmente, il sistema ci sta allontanando l’uno dall’altro, sia sul posto di lavoro che nella vita sociale. Questo ha prodotto un distacco crescente dai partiti e da altre istituzioni. Dobbiamo esaminare più da vicino questi fenomeni.

3. Le elezioni potrebbero essere state perse al supermercato e alla stazione di servizio.

I consulenti democratici, gli strateghi interni e gli ideologi liberali stanno lavorando duramente per convincerci che il problema non sono stati loro e che hanno condotto una campagna perfetta. Ma se ascoltassimo ciò che dicono, potremmo perdere le lezioni più importanti di lotta di classe che queste elezioni hanno da offrire.

Il conduttore radiofonico Michelangelo Signorile, ad esempio, ha pubblicato su X poco dopo la mezzanotte: “Non si tratta di una campagna o di un candidato sbagliato. Si tratta di metà degli elettori che apprezzano o trascurano l’odio, la misoginia, il razzismo e la crudeltà di Trump”.

Prima che arrivassero i numeri finali, l’editorialista di MSNBC Michael A. Cohen ha scritto: “Se Harris perde, ci saranno molte recriminazioni dirette a lei, ma è difficile indicare errori evidenti che ha commesso. Ha condotto un’eccellente campagna”.

Michael J. Stern, opinionista di USA Today, ha emesso il seguente rimprovero: “Questi commentatori devono smetterla di dire che i Democratici devono spiegare meglio le loro politiche agli elettori della classe lavoratrice. I Democratici lo hanno fatto. Le persone che votano per Trump vogliono indulgere nel loro bigottismo e odio, e Trump glielo permette”.

La conclusione di tutte queste persone sembra essere che gli elettori sono semplicemente troppo razzisti e sessisti, fine della storia. Dopo aver osservato Trump per tutti questi anni, dopo Charlottesville, dopo il Madison Square Garden, il ruolo velenoso della supremazia bianca e della misoginia nel mobilitare una grande parte degli elettori di Trump è evidente, ma sono questi gli unici fattori in gioco?

Questi sono strumenti che la classe dirigente utilizza da tempo per dividere la classe lavoratrice, e Trump li ha padroneggiati come pochi altri prima di lui. Ma quali sono le condizioni materiali di vita che rendono le persone suscettibili a questo tipo di messaggi o le portano a concludere che altre preoccupazioni siano più importanti delle loro paure riguardo al bigottismo di Trump?

Prendiamo l’economia, ad esempio: in questa campagna non c’era molto di cui le persone della classe lavoratrice e i poveri potessero entusiasmarsi.

Trump ha offerto il suo piano ormai logoro, che consiste in tagli fiscali per i miliardari e la falsa promessa di creare posti di lavoro tramite una guerra commerciale con la Cina. Ma la sua strategia principale è stata semplicemente ripetere all’infinito che l’economia va male – qualcosa che molte persone della classe lavoratrice avrebbero avuto difficoltà a negare.

La campagna centrale dei Democratici, controllata dalla fazione corporativa del partito, è stata estremamente debole sull’economia, scegliendo di non parlare troppo di un tema per il quale la maggior parte dei sondaggi dava il vantaggio a Trump. Gli aspetti centrali della piattaforma economica di Harris erano il credito d’imposta per i figli di $6,000 e la promessa di un’assistenza fino a $25,000 per l’acquisto della prima casa.

Entrambe erano proposte positive, per quanto limitate, ma non costituivano un vero “piano” economico in un momento in cui milioni di persone lottano con salari stagnanti, crescita lenta dell’occupazione e inflazione.

Se aggiungiamo il fatto che la piattaforma democratica proponeva politiche come la riduzione dell’aliquota sulle plusvalenze e l’impegno a mantenere le tasse sulle imprese più basse rispetto al periodo pre-Trump, non c’era molto da offrire per costruire un programma economico a favore della classe lavoratrice.

Non parlare più apertamente del ruolo delle grandi imprese nel gonfiare i prezzi è stata un’opportunità mancata, e vantarsi di come le grandi banche come Goldman Sachs o miliardari di Wall Street come Mark Cuban valutassero positivamente il piano democratico non è stato un endorsement convincente agli occhi dei lavoratori.

Le persone affrontano la realtà dell’inflazione più volte a settimana, ogni volta che fanno la spesa o fanno il pieno. I messaggi sull’inflazione “in calo” o su un’economia “in crescita” non collimavano con ciò che molti sentivano. Trump, al contrario, ha detto che c’è qualcosa che non va nell’economia del Paese. Anche se ha dato tutte le risposte sbagliate su come affrontare la situazione, il solo riconoscere che le cose non andavano potrebbe essere stato sufficiente per motivare molti elettori.

Faremmo bene ad ascoltare leader di movimento come Jimmy Williams, presidente degli IUPAT, che la mattina dopo il giorno delle elezioni ha detto che il Partito Democratico “non ha dato ragioni sul perché i lavoratori dovrebbero votarli, si sono limitati a dire che non erano Donald Trump”.

4. Le persone sono stanche della guerra.

I primi exit poll suggeriscono che la categoria generica di “politica estera” non era tra le principali preoccupazioni di molti elettori, ma le attuali guerre imperialiste degli Stati Uniti hanno certamente avuto un ruolo in queste elezioni. Persone di ogni orientamento politico sono stanche della guerra, anche se questo si manifesta in modi diversi.

Le interviste a molti elettori di Trump condotte da vari media sia nel giorno delle elezioni che nelle settimane precedenti hanno rivelato un senso diffuso che il mondo stia andando a pezzi e che il confronto dell’amministrazione Biden con la Russia in Ucraina potrebbe portare a una guerra nucleare. Non c’è dubbio che siano influenzati dalla retorica della destra e dall’apparente isolazionismo di Trump, ma molte persone non sono convinte della necessità di rafforzare la NATO nell’Europa dell’Est – una posizione che gli attivisti per la pace sostengono da anni.

Dall’altra parte, come molti progressisti avevano avvertito prima delle elezioni, Gaza è stata una questione determinante per i Democratici, soprattutto in importanti distretti arabo-americani in Michigan e forse in molti campus universitari.

Contrariamente a quanto affermano i commentatori, non si tratta tanto di elettori che hanno abbandonato il Partito Democratico, quanto piuttosto di elettori che si sono sentiti abbandonati da un presidente che ha continuato a finanziare il genocidio in Palestina e da una candidata democratica che ha lasciato intendere che non ci sarebbero stati grandi cambiamenti sotto la sua amministrazione.

5. Il fascismo vince facendo leva su richieste reali, non solo sull’odio e sulla paura.

I settori più reazionari e di estrema destra della classe capitalista si sono uniti per sostenere un aspirante dittatore che è riuscito a radunare dietro di sé un movimento di massa composto da forze contraddittorie: razzisti e misogini dichiarati insieme a milioni di lavoratori disillusi e confusi. È la formula classica del fascismo.

Ma oltre all’odio razziale, all’ostilità verso gli immigrati, alla misoginia e agli attacchi omofobi e transfobici, cos’altro motiva blocchi significativi di elettori a schierarsi dalla parte fascista?

Georgi Dimitrov, uno dei celebri leader antifascisti degli anni ’30, fornì un primo spunto di risposta:

“Qual è la fonte dell’influenza del fascismo sulle masse? Il fascismo riesce ad attrarre le masse perché fa appello demagogico ai loro bisogni e alle loro richieste più urgenti. Il fascismo non solo infiamma i pregiudizi profondamente radicati nelle masse, ma fa leva sui loro sentimenti migliori, sul loro senso di giustizia e talvolta persino sulle loro tradizioni rivoluzionarie. Il fascismo punta al più sfrenato sfruttamento delle masse, ma si avvicina a loro con la più abile demagogia anti-capitalista, sfruttando il profondo odio dei lavoratori contro la borghesia predatrice, le banche, i trust e i magnati della finanza”.

Trump ha passato anni a dipingersi come un campione di coloro che sono stati esclusi dall’economia post-industriale, come una voce per i lavoratori che hanno visto i loro posti di lavoro delocalizzati e le loro comunità devastate. Con poche eccezioni, i principali leader democratici gli hanno spesso lasciato campo libero nel definire chi siano le “élite” responsabili delle difficoltà economiche della classe lavoratrice: gli urbanisti “woke”, i leader politici neri (soprattutto donne), i migranti (legali o meno), gli intellettuali istruiti, i socialisti e così via.

Piuttosto che discorsi generici sul salvare la democrazia dal fascismo, troppo astratti, i dati sui sondaggi in Pennsylvania suggeriscono che i Democratici avrebbero potuto ottenere più consensi attaccando le vere élite: amministratori delegati, lobbisti aziendali, banchieri e grandi finanziatori politici. Ma poiché i vertici del Partito Democratico sono essi stessi così intrecciati con alcune di queste forze, criticarle troppo duramente è stato politicamente (e finanziariamente) difficile per loro.

6. I movimenti sopravviveranno; la resistenza inizia ora.

I sindacati e i segmenti organizzati della comunità afroamericana, delle donne, dei latinos e di altri gruppi hanno giocato un ruolo chiave nel mobilitare il voto anti-MAGA e, senza eccezione, tutti questi gruppi hanno votato per Harris contro Trump. I primi dati suggeriscono che la percentuale di voti sindacali per Harris potrebbe essere addirittura superiore a quella ottenuta da Biden nel 2020.

Non c’è da stupirsi, dato il recente aumento dell’organizzazione sindacale militante, la rivolta nazionale per Black Lives Matter, le marce delle donne e le lotte contro la repressione alle frontiere, sia sotto Trump che sotto Biden, negli ultimi anni. Anche i gruppi di sinistra, come il Partito Comunista, hanno dato tutto nella lotta per sconfiggere Trump e bloccare la strada al fascismo.

Questa è stata un’elezione in cui due movimenti di massa si sono contesi il potere statale: uno di destra e l’altro di centro-sinistra. I Repubblicani MAGA possono essere uniti dietro Trump, ma tutti i movimenti che hanno lavorato duramente per forgiare il fronte antifascista non sono certo destinati a sparire.

Sono questi elementi che costituiscono la base per la nuova fase di lotta che stiamo per intraprendere; essi rappresentano le fondamenta di un movimento di Resistenza 2.0.

La classe lavoratrice è già riuscita in passato a risollevarsi da sconfitte precedenti, ampliando la sua unità e accrescendo la sua coscienza di classe nel processo, e lo faremo di nuovo. Non è il momento di disperarsi, ma piuttosto è il momento di fare un bilancio collettivo di ciò che è accaduto e di utilizzare ciò che impariamo per modellare ciò che verrà.

