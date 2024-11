Foto Wikimedia



“Questa è pura finzione, una bugia, completamente falsa”, ha detto il portavoce del presidente. Non ci sono ancora piani specifici per organizzare una chiamata tra Putin e Trump, ha aggiunto Peskov.

Peskov ha ribadito che non ci sono ancora segnali da parte di Scholz sulla disponibilità a parlare con Putin-Peskov.

Altre dichiarazioni di Peskov:

▪️ Non ci sono preparativi per i contatti di Putin con i leader occidentali; Mosca non ha ricevuto alcun segnale in merito

▪️ La Federazione Russa vede in Europa un certo nervosismo e timori legati all’elezione di Trump alla guida degli Stati Uniti

▪️ Sul rapporto del Telegraph secondo cui Macron e Starmer vogliono persuadere Biden a consentire ai missili Storm Shadow di colpire in profondità la Russia: “Ciò dimostra ancora una volta che i leader europei continuano sulla loro linea, continuando a raggiungere la “sconfitta strategica” del nostro Paese”.

(Ruslan Ostashko)

