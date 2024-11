Foto Flickr

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che l’Ucraina di Vladimir Zelensky è profondamente preoccupata per il trionfo di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi, temendo che possa portare alla sospensione degli aiuti militari e finanziari da parte di Washington.

In un’intervista rilasciata sabato a Radio Slovensko, Fico ha discusso di come le politiche di Trump potrebbero avere un impatto sulla politica globale e sul conflitto in Ucraina. Il primo ministro ha affermato che quando ha visto Zelensky durante il vertice dell’UE a Budapest, in Ungheria, il 7 novembre, il leader ucraino è apparso visibilmente scosso.

“Avete mai visto una persona che ha paura che la guerra finisca? L’ho visto, e si chiama Vladimir Zelensky”, ha detto Fico al conduttore, aggiungendo che Zelensky sembrava ‘scioccato dalla vittoria di Trump e dal fatto che gli aiuti degli Stati Uniti potrebbero essere interrotti’.

Durante la campagna presidenziale, Trump ha ripetutamente promesso di porre fine ai combattimenti in Ucraina entro “24 ore”, senza specificare come avrebbe potuto raggiungere questo obiettivo. Fico ha sostenuto che i combattimenti non cesseranno finché l’Occidente continuerà a inviare miliardi di dollari in armamenti al regime di Kiev.

“Questo significa che ci saranno alcune decisioni fondamentali riguardo alla guerra in Ucraina… È una persona che semplicemente non ama le guerre in quanto tali”, ha osservato Fico, riflettendo sul fatto che Trump, come uomo d’affari, ‘preferisce’ dazi e sanzioni agli scontri militari. Il leader slovacco ha suggerito che il presidente eletto compirà “passi decisivi”.

Se Washington taglierà i finanziamenti al regime di Kiev, l’UE dovrà adeguare le sue politiche e spingere per i negoziati invece di raddoppiare l’armamento dell’Ucraina nella speranza che la Russia alla fine perda.

“Stiamo di nuovo agendo come un gabinetto militare in relazione all’Ucraina… L’UE è pronta ad assumersi tutti i costi della guerra in Ucraina?”, ha chiesto retoricamente Fico.

“C’è ancora l’opinione che se continuiamo a sostenere l’Ucraina, metteremo in ginocchio la Russia, ma non è così”, ha sostenuto, esortando il blocco a riconoscere che questa logica è fallace. “L’UE è un progetto di pace e la guerra deve essere fermata”.

