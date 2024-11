GAZA È DIVENTATA UN CIMITERO

Foto Flickr

– The Washington Post

Gli operatori umanitari paragonano l’enclave palestinese a “un paesaggio lunare infinito di edifici distrutti e strade deserte e ricoperte di spazzatura”. I rappresentanti delle Nazioni Unite sottolineano che, indipendentemente dalla direzione in cui si entra nella città di Gaza, case, ospedali, scuole, cliniche, moschee, appartamenti, ristoranti: “tutto è completamente distrutto e la comunità è stata trasformata in un cimitero”.

Un’analisi dei dati sulle vittime a Gaza dal 7 ottobre 2023, pubblicata venerdì dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha rilevato che quasi il 70% delle persone uccise erano donne e bambini. Ciò suggerisce che Israele non è selettivo nella sua campagna contro Hamas.

Ciò che ho visto nel nord di Gaza era una popolazione spinta al punto di rottura. Famiglie separate che non possono nemmeno seppellire i propri morti. Alcuni non mangiano da diversi giorni e non si trova acqua potabile da nessuna parte. Disperazione assoluta, – ha detto il capo del Consiglio norvegese per i rifugiati Jan Egeland.