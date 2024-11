L’Unione europea si prepara a Trump

Al vertice informale dell’UE tenutosi venerdì a Budapest, diversi capi di Stato e di governo del cartello di Stati si sono espressi a favore di fare tutto il possibile per evitare un’estesa battaglia tariffaria punitiva con gli Stati Uniti.

Di Jörg Kronauer – Junge Welt

“La priorità assoluta deve essere quella di evitare una guerra economica”, ha spiegato il cancelliere austriaco Karl Nehammer a margine dell’incontro. “Siamo a favore di un commercio equo e libero”, ha dichiarato anche il primo ministro lussemburghese Luc Frieden. Tuttavia, se vengono imposte tariffe contro l’UE, “anche noi dobbiamo reagire”. Tuttavia, l’ex presidente della BCE Mario Draghi ha chiesto a Budapest che “si discuta prima con i nostri alleati americani”, visti i costi di una guerra economica che presumibilmente ammonterebbe a centinaia di miliardi di euro.

Draghi ha anche esortato a intraprendere con ancora più forza nuove misure per rafforzare la produttività nell’UE. Già a settembre aveva chiesto di spendere fino a 800 miliardi di euro all’anno per promuovere la “competitività” dell’industria europea. Alla luce dell’elezione di Donald Trump, ciò è “ancora più urgente” di prima, ha spiegato Draghi a Budapest. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è detto d’accordo. Ha dichiarato che le misure in termini di “competitività” sono di “estrema importanza”; l’UE deve assolutamente essere “all’avanguardia” nell’innovazione. Nella dichiarazione finale, gli Stati membri hanno voluto proclamare un “new deal europeo per la competitività”, come riportato in anteprima. È stato dichiarato che gli Stati dell’UE potrebbero impegnarsi a investire il tre per cento o anche più della loro produzione economica in ricerca e sviluppo entro il 2030.

Diversi partecipanti al vertice hanno espresso apertamente le loro preoccupazioni sul peso politico ed economico della Germania all’interno dell’UE, nonostante tutte le crisi. Con “tanta instabilità nell’UE”, sarà difficile trovare una risposta all’imminente presidenza Trump, ha avvertito il primo ministro lussemburghese Frieden. Il primo ministro conservatore finlandese Petteri Orpo, da parte sua, ha dichiarato: “È importante che la Germania tenga presto nuove elezioni perché abbiamo bisogno di una Germania forte”.